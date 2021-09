macOS Monterey FAQ: antwoorden op jouw vragen

Dit najaar brengt Apple macOS Monterey uit, de nieuwste versie van het macOS-besturingssysteem. Sinds juni is Apple bezig met de beta’s, om een zo stabiel mogelijke update klaar te hebben voor later dit jaar. Je hebt misschien al veel gelezen over macOS Monterey, maar je kan evengoed nog met vragen zitten. In deze FAQ over macOS Monterey lees je de antwoorden op allerlei vragen over deze Mac-update.

#1 Wat is macOS Monterey?

macOS Monterey , ook wel macOS 12 genoemd, is de grote najaarsupdate van 2021 voor de Mac-desktops en MacBooks . Voor alle recente apparaten brengt Apple eens per jaar een grote update uit, daarna gevolgd door allerlei aanvullende en kleinere updates. Met macOS Monterey geeft Apple weer het startsein voor een nieuwe versie. Het is de opvolger van macOS Big Sur . Die update verscheen in 2020 en bracht een nieuw ontwerp en andere grote verbeteringen.

Bekijk ook macOS 12 Monterey: alles over de Mac-update van 2021 De nieuwe grote software-update voor je Mac komt eraan. In macOS 12 Monterey krijgt je Mac allerlei vernieuwingen die we hier voor je op een rij zetten. We praten je ook bij over de releaseperiode.

#2 Wanneer komt iOS 15 uit?

Apple heeft nog geen officiële releasedatum voor macOS Monterey bekendgemaakt. Apple heeft alleen gezegd dat de update vanaf dit najaar voor iedereen met een geschikte Mac beschikbaar komt. De update zal dan gratis beschikbaar zijn.

Waarschijnlijk zal Apple de update ergens in oktober of november uitbrengen. Mac-updates komen meestal wat later dan andere systeemupdates, zoals iOS en watchOS. Vorig jaar verscheen macOS Big Sur pas in november.

#3 Ik wil nu al installeren, kan dat?

Als je het aandurft en niet kan wachten op de update, kun je nu ook al de macOS Monterey beta gebruiken. Dit is een testversie die nog bugs en problemen bevat en nog niet alle verbeteringen heeft die uiteindelijk in macOS Monterey komen. Maar zoals met alle beta’s geldt dat het geheel op eigen risico is. We raden het dan ook alleen aan om de beta te installeren als je weet waar je mee bezig bent. Er is inmiddels een publieke beta beschikbaar. Mocht je je eraan willen wagen, dan adviseren we om de macOS-update op een aparte partitie te installeren. Je kan zo makkelijk nog wisselen naar macOS Big Sur.

Bekijk ook Zesde publieke beta van macOS 12 Monterey is nu te downloaden De nieuwste beta van macOS 12 Monterey is nu beschikbaar. Nu kunnen ook publieke testers aan de slag om deze versie alvast op hun Mac te testen en de nieuwe functies te proberen.

#4 Voor welke toestellen verschijnt macOS Monterey?

Wat ook belangrijk is om te weten, is of jouw Mac wel geschikt is voor macOS Monterey. Op deze modellen kan de update geïnstalleerd worden:

Ten opzichte van macOS Big Sur vallen er enkele modellen af, zoals de MacBook Pro uit 2013. Lees ook ons artikel over de geschikte Macs voor macOS 12 Monterey.

Bekijk ook Deze Macs zijn geschikt voor macOS 12 Monterey Welke Macs krijgen dit najaar een update naar macOS 12 Monterey? De update is nu officieel aangekondigd, zodat we weten welke modellen wel en geen update krijgen.

#5 Wat is er allemaal nieuw in macOS Monterey?

Hoewel macOS Monterey lang niet zo’n grote update is als macOS Big Sur, zit er toch een aantal handige verbeteringen in. Dit zijn de belangrijkste functies van macOS Monterey:

Universal Control: Bedien je Mac en iPad met één enkele muis of trackpad. Verplaats je cursor eenvoudig van het ene apparaat naar het andere en kopieer en plak tekst, documenten en meer tussen apparaten.

AirPlay: De Mac is nu ook een AirPlay-ontvanger. Speel muziek af vanaf je iPhone of iPad naar de speakers van je Mac.

Siri Shortcuts: De Opdrachten-app komt ook naar de Mac en synchroniseert met je iPhone en iPad. Je kan daarmee allerlei automatiseringen instellen voor dagelijkse, maar ook ingewikkelde taken.

Safari: Safari krijgt een nieuw design als onderdeel van Safari 15. Deze komt ook naar macOS Big Sur en macOS Catalina.

SharePlay: Kijk samen met FaceTime-gesprekspartners naar streamingdiensten, luister samen naar muziek en meer.

Livetekst: Selecteer en kopieer tekst uit afbeeldingen en meer.

macOS Monterey bevat ook een aantal functies die je in iOS 15 vindt, zoals de nieuwe Focus-modus. Er zijn ook diverse andere verbeteringen die je al kent van de iPhone en met macOS Monterey ook naar de Mac komen. Je leest erover in ons artikel over de beste macOS Monterey-functies.

Bekijk ook Round-up: Onze 10 favoriete functies in macOS Monterey In macOS 12 Monterey hebben we allerlei interessante functies aangetroffen. Maar welke zijn onze favoriet? Dat lees je in deze round-up van de beste verbeteringen in macOS Monterey, volgens de redactie van iCulture.

#6 Wat gaat er allemaal veranderen in macOS Monterey?

Op het eerste gezicht verandert er niet zo heel veel in macOS Monterey. Qua design is deze versie nagenoeg gelijk met macOS Big Sur. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je Mac er ineens heel anders uit ziet als je de update hebt geïnstalleerd.

Toch is er wel een aantal dingen dat verandert. Niet storen is nu veel uitgebreider dankzij de Focus-modus. Daarmee kan je per activiteit een soort niet storen-modus instellen, waarbij de meeste apps niet maar sommige apps weer wel meldingen mogen sturen. Je maakt bijvoorbeeld een focus aan voor werk of school.

Misschien wel de grootste verandering waar je aan moet wennen, is Safari. Als Safari jouw standaardbrowser is, kan het in het begin even wennen zijn. Zo kleuren de Safari-tabbladen mee en worden de tabbladen standaard naast de adresbalk getoond. Gelukkig kun je via een instelling de weergave van Safari-tabbladen wijzigen, mocht je de verandering niets vinden.

#7 Werken alle functies op mijn Mac?

Hoewel veel functies voor alle Macs beschikbaar zijn die kunnen draaien op macOS Monterey, is er ook een aantal functies die alleen op nieuwere modellen werkt. Het gaat dan met name om functies die alleen werken op een Mac met Apple Silicon-chip. Een aantal voorbeelden zijn de ruimtelijke audio, portretmodus in FaceTime en de 3D-wereldbol in Apple Kaarten. Lees ook ons artikel met macOS Monterey-functies die alleen op een M1 Mac werken.

Bekijk ook Deze macOS Monterey-features werken alleen op een M1 Mac Er komen heel wat nieuwe functies in macOS Monterey beschikbaar, maar lang niet allemaal zijn ze te gebruiken op Macs met Intel-processor. Voor de functies die we in dit artikel bespreken heb je een Mac met M1-chip nodig.

#8 Wat is Universal Control en wat heb ik nodig?

We noemden het eerder al: de nieuwe functie Universal Control. Dit is een nieuwe aankomende functie waarmee je eenvoudiger tegelijkertijd kan werken aan een Mac en iPad. Je hoeft alleen maar je iPad naast je Mac te zetten en de cursor te bewegen van je Mac scherm naar je iPad toe. Je kan daarvoor gewoon je Mac-trackpad of muis gebruiken. Behalve tussen Mac en iPad werkt het ook tussen meerdere Macs. Je hebt dus een Mac en een iPad nodig. De iPad moet draaien op iPadOS 15, maar mogelijk gaat het om minimaal iPadOS 15.1. De functie is op dit moment nog niet te gebruiken, ook niet met de beta van iPadOS 15.

De geschikte modellen zijn de MacBook Pro (2016 en nieuwer), MacBook (2016 en nieuwer), MacBook Air (2018 en nieuwer), iMac (2017 en nieuwer), iMac (5K Retina 27-inch, eind 2015), iMac Pro, Mac mini (2018 en nieuwer) en Mac Pro (2019). Voor de iPad heb je een iPad Pro, iPad Air (3e generatie of nieuwer), iPad (6e generatie of nieuwer) of iPad mini (5e generatie of nieuwer) nodig.

#9 Verdwijnt Automator door de komst van Siri Shortcuts?

In macOS Monterey brengt Apple Siri Shortcuts naar de Mac. Maar de Mac is geen onbekende als het om automatiseringen gaat. Met AppleScript en Automator kun je nu ook al allerlei ingewikkelde automatiseringen maken. Apple heeft gezegd dat Automator voorlopig nog blijft bestaan en ook blijft werken zoals het nu doet. Maar uiteindelijk zou alles wel over gaan naar de Opdrachten-app. Wanneer dat is, is nog niet duidelijk. Apple maakt het wel mogelijk om je bestaande Automator-opdrachten over te zetten naar Siri Shortcuts.

Bekijk ook Siri Shortcuts vanaf dit najaar ook op de Mac: zo werkt het Siri Shortcuts zijn vanaf macOS Monterey ook op de Mac te gebruiken.

#10 Ben ik verplicht om de nieuwe functies te gebruiken?

Apple verplicht je niet om te updaten naar macOS Monterey als jij dat niet wil. Apple brengt vaak ook nog beveiligingsupdates voor de vorige macOS-versies uit, dus zelfs als je op macOS Big Sur (of zelfs ouder) blijft, is je Mac veilig om te gebruiken. Ben je eenmaal wel geüpdatet, dan ben je nog steeds niet verplicht om sommige functies te gebruiken. Zelfs niet storen werkt nog grotendeels zoals je gewend bent, ook als je de geavanceerde functies van Focus niet wil gebruiken. Een aantal verbeteringen van Safari zijn, zoals eerder al gezegd, aparte in te stellen. Je kan dan alsnog kiezen voor de meer vertrouwde indeling en weergave.

#11 Wordt mijn Mac trager met macOS Monterey?

Apple heeft de update de afgelopen maanden uitvoerig getest. Diverse ontwikkelaars en publieke betatesters hebben de update gedraaid op een breed scala aan modellen. De algemene ervaringen is dat macOS Monterey prima draait op veel verschillende Macs. De update zorgt niet voor aanzienlijk betere prestaties, maar over het algemeen wordt je Mac er ook niet trager van.

Toch houden we nog een slag om de arm, omdat we geen garantie kunnen geven voor alle modellen. Vooral de oudere Macs kunnen last krijgen van wat haperingen. Als je twijfelt, kun je daarom het beste de reacties van andere gebruikers afwachten.

#12 Zitten er nog bugs in macOS Monterey?

Onze ervaringen met macOS Monterey zijn goed. We zijn tijdens het testen geen grote bugs tegengekomen, maar helemaal uitsluiten doen we het ook niet. Dergelijke grote updates brengen altijd veel veranderingen en op verschillende configuraties en modellen kan dat verschillende resultaten opleveren. De ervaring leert dat er de dagen na zo’n grote update een aantal kleine bugs boven komen drijven, doordat een veel grotere groep gebruikers de update installeert. Ook hier adviseren we dus vooral de reacties af te wachten.



Nee, het is niet nodig om meteen je Mac te updaten. Je kunt updaten wanneer het jou het beste uit komt. Je kunt er zelfs voor kiezen om de komende maanden of jaren nog op macOS Big Sur of een oudere versie te blijven. Apple brengt vaak nog beveiligingsupdates uit voor oudere macOS-versies, dus zelfs als je niet de nieuwste versie hebt blijf je beschermd tegen beveiligingslekken. Pas wel op als je Mac op automatische updates staat, want voor je het weet heeft je Mac de update al geïnstalleerd zonder dat je er erg in hebt.

Meer over macOS Monterey

Heb je na het lezen van deze macOS Monterey FAQ nog verdere vragen over de update? In onze andere artikelen lees je meer over de verbeteringen.