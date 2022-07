iCulture Vandaag: dit was maandag 18 juli 2022

Vandaag geven we je allerlei handige tips voor het warme weer. Want ook vandaag was het al erg warm, dus het is belangrijk dat je goed op jezelf en je Apple-producten let. Wat kun je bijvoorbeeld doen als je iPhone oververhit raakt? Wij geven je tips. En voor warme dagen zijn dit de beste Apple Watch-zomerbandjes. Maar er is ook nieuws, bijvoorbeeld over aankomende MacBook Pro’s én de verse nieuwe MacBook Air. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Ben je op zoek naar slimme verkoeling, check dan deze slimme airco’s en ventilatoren.

Het is met dit weer ook verstandig om na te denken over het beste Apple Watch-bandje met warm zomerweer.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Mactracker (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Deze app die alle Apple-apparaten bijhoudt heeft nu ook info over de nieuwe MacBook Air.

NLZIET | Online tv-kijken (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 10.1+) - NLZIET heeft nu ook kidsprofielen voor kinderen onder de zes jaar.

, iOS 10.1+) - NLZIET heeft nu ook kidsprofielen voor kinderen onder de zes jaar. MijnKPN (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - MijnKPN heeft een vernieuwde weergave voor de extra opties voor internet, tv en vast bellen. Ook kun je het adres van een mobiel abonnement in de app aanpassen en zie je of je al kan verlengen.