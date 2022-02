Hoewel de focus de laatste maanden op macOS Monterey ligt, zeker met de nieuwe functies in macOS Monterey 12.3 op komst, brengt Apple zo nu en dan ook nog beveiligingsupdates voor oudere versies uit. Vandaag heeft Apple niet alleen macOS Big Sur 11.6.4 uitgebracht, maar ook een extra update voor macOS Catalina.



macOS Big Sur 11.6.4 beschikbaar

De update is er vooral voor mensen die nog niet geüpdatet zijn naar macOS Monterey of voor Macs waar macOS Monterey niet beschikbaar voor is. Apple zegt in de releasenotes dat de update de beveiliging van de Mac verbetert en dat de update aanbevolen wordt voor alle gebruikers. Het is niet duidelijk welke problemen Apple precies opgelost heeft. Vorige week verscheen ook al macOS Monterey 12.2.1, waar ook de beveiliging verbeterd is. Mogelijk gaat het hier om dezelfde fix.

Volgens MacRumors heeft Apple daarnaast ook nog beveiligingsupdate 2022-002 voor macOS Catalina uitgebracht. Deze update is dus speciaal voor iedereen die zijn of haar Mac niet kan bijwerken naar een nieuwere versie. Voor iOS en iPadOS is Apple eerder gestopt met het aanbieden van aparte beveiligingsupdates voor toestellen die op iOS 14 draaien.

macOS-updates downloaden

Je downloadt de nieuwste updates via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

