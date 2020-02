Met Power Nap kan de Mac taken uitvoeren terwijl deze in sluimerstand staat, zoals e-mail ophalen. In deze tip lees je wat Power Nap zoal doet en hoe je het kunt in- en uitschakelen.

Alles over Power Nap op de Mac

Als jouw Mac de functie Power Nap ondersteunt, dan kunnen er taken uitgevoerd worden terwijl de Mac in sluimerstand staat. Je kunt e-mail ontvangen, gegevens met iCloud synchroniseren en de locatie van je Mac laten bepalen.

Wat is Power Nap?

Power Nap zorgt ervoor dat macOS in de achtergrond nog steeds een aantal taken kan uitvoeren, ook al staat de computer in sluimerstand. Voor deze taken is geen input van de gebruiker nodig. Zo werken bijvoorbeeld veel functies van iCloud nog steeds. Hier zit dezelfde gedachte achter als de slaapmodus van de iPhone, waarbij het volkomen normaal is dat je apparaat op de achtergrond nog steeds dingen doet.

Goed om te weten: Power Nap werkt zonder het scherm in te schakelen en zonder geluid te maken. Je kunt de MacBook dus in de slaapkamer laten liggen, zonder dat je er wakker van wordt.

Wanneer de Mac op een stroombron is aangesloten, vindt er continu gegevensoverdracht plaats. Gebruik je de batterij, dan wordt met regelmatige tussenpozen gecheckt of er gegevens overgedragen moeten worden. Dit duur maximaal enkele minuten.

Power Nap instellen

Als jouw Mac Power Nap ondersteunt, dan stel je het als volgt in:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Energiestand. Op het tabblad Lichtnetadapter vind je de optie Schakel Power Nap in…. Vink dit aan.

Op een MacBook kun je Power Nap alleen gebruiken als je de Mac hebt aangesloten op het lichtnet. In dat geval staat er: ‘Schakel Power Nap in als lichtnetadapter is aangesloten’.

Er is op het tabblad Batterij ook nog de mogelijkheid om Power Nap in te schakelen als de MacBook niet is aangesloten op het lichtnet. Volgens Apple heeft de functie nauwelijks impact op de batterijduur. Power Nap wordt automatisch uitgeschakeld als de Mac te heet wordt. Bij MacBooks uit 2012 en eerder schakelt Power Nap vanzelf uit als de batterijstatus onder 30 procent komt. Bij MacBooks uit 2013 en later gaat Power Nap door totdat de batterij volledig leeg is.

De poorten voor USB, Thunderbolt en FireWire hebben stroom nodig om te kunnen werken, dus als je Power Nap gebruikt zonder stroomaansluiting is het verstandig om externe randapparatuur zoals harde schijven los te koppelen. Wil je een Time Machine-backup maken op een aangesloten externe harde schijf, dan is het natuurlijk wel verstandig dat deze verbonden blijft met de Mac.

Power Nap-functies

Dit is een overzicht van de functies van Power Nap:

De Mail-app ontvangt nog steeds nieuwe e-mailberichten. Oók als je e-mail van je bedrijf ontvangt via een beveiligde VPN-verbinding, mits je hiervoor geen wachtwoord moet opgeven.

De contacten blijft de Mac synchroniseren, zodat je overal dezelfde adresinformatie hebt.

De Agenda wordt aangepast indien er nieuwe informatie gepusht wordt, zoals een uitnodiging voor een evenement of nieuwe afspraken die je via je iPhone in de agenda zet.

Herinneringen worden automatisch bijgewerkt.

Notities wordt automatisch bijgewerkt met wijzigingen die je op andere apparaten aanbrengt.

Documenten in iCloud worden automatisch bijgewerkt.

Fotostream pusht automatisch nieuwe foto’s naar je Mac.

Zoek mijn Mac pusht de gps-locatie van je Mac regelmatig naar de cloud. (Dit betekent ook dat je hem bijna live kunt volgen via de app Zoek mijn iPhone en via iCloud.com)

Zoek mijn Mac kan op afstand je Mac compleet vergrendelen en de complete inhoud op de computer wissen.

Voor zakelijke gebruikers: VPN op aanvraag en Mobile Device Management blijven werken, zodat je je zakelijke e-mail veilig kunt bijwerken en de Mac op afstand kunt vergrendelen en wissen.

Alleen bij aansluiting op het stopcontact

Dit kan je Mac ook in sluimerstand doen met Power Nap, mits hij verbonden is met het stopcontact:

Software-updates downloaden.

Programma’s en updates uit de Mac App Store downloaden.

Time Machine backups maken.

Een indexering van je Mac maken, zodat Spotlight alles gemakkelijk kan blijven vinden op je Mac.

Updates van de Help-functie ontvangen.

Je Mac wakker maken via Wi-Fi (een optie die je nodig hebt als je op afstand bij de inhoud van je Mac wil komen).

Welke Macs ondersteunen Power Nap?

Voor Power Nap heb je minstens een MacBook nodig met OS X Mountain Lion 10.8, óf een desktop-Mac met OS X Mavericks 10.9. Het gaat om de volgende modellen:

Power Nap is op de genoemde apparaten standaard actief wanneer je Mac is aangesloten op het netstroom.