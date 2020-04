Ruben Caballero van Apple naar Microsoft

Dat blijkt uit Caballero’s bijgewerkte LinkedIn-pagina. Caballero is nu aan de slag als corporate vice president bij Microsoft, waar hij verantwoordelijk is voor hardwaredesign en -technologie. De afdeling waar hij te werk is gesteld is de Mixed Reality & AI Division, waar onder andere de HoloLens wordt ontwikkeld. Ook wordt er aan allerlei andere speciale projecten gesleuteld. Caballero werkte 14 jaar bij Apple en was degene die zijn collega’s intern waarschuwde voor antennagate. Hij leidde ook een groep journalisten rond in Apple’s lab voor het testen van antennes, om te laten zien hoe grondig de hardware was getest.



Hij verliet het bedrijf in april 2019 nadat de strijd met Qualcomm was bijgelegd. Hij was in die tijd verantwoordelijk voor het in eigen huis ontwikkelen van een 5G-modem voor de iPhone. Door de overeenkomst met Qualcomm gaat Apple voorlopig 5G-modems van dit bedrijf gebruiken. Maar de plannen voor een eigen 5G-modem zijn nog niet van tafel.

Apple’s video over het antennelab.

Caballero maakte aanvankelijk een omweg: na vertrek bij Apple ging hij als chief wireless strategist aan de slag bij Keyssa, een startup. Keyssa maakt draadloze oplossingen voor verbindingen binnen apparaten, die voorheen met een kabeltje verliepen. Denk bijvoorbeeld aan een cameramodule die met het moederbord van een computer in verbinding moet staan.

Caballero is ook betrokken bij Humane, een wat mysterieuze start-up van voormalige Apple-medewerkers. Het is onduidelijk wat dit bedrijf aan het ontwikkelen is. Er zijn nog geen producten opgeleverd. Ondanks zijn nieuwe baan bij Microsoft blijft Caballero betrokken bij Keyssa en Humane.