Clips-app voegt Mickey Mouse-stickers toe

Clips met Mickey Mouse-stickers

De Clips-app is bedoeld om leuke korte filmpjes te maken, die je bijvoorbeeld kunt delen op sociale media. De nieuwste update brengt in ieder geval iets leuks: diverse Disney-stickers, waaronder Mickey en Minnie. Het gaat in totaal om 11 nieuwe stickers met elk een andere lichaamshouding en animatie. Daarnaast zitten er enkele 8-bit stickers in, bijvoorbeeld met een hartje, edelsteen en doodskop.



Apple heeft twee nieuwe posters toegevoegd in Clips: eentje met Game Over en een andere met bloemetjes vanwege het voorjaar. Er zitten echter ook wat serieuzere verbeteringen in. Op de iPad kun je nu gebruik maken van een muis, trackpad of Bluetooth-keyboard, zodat je nog makkelijker je clips kunt maken met sneltoetsen. Dit werkt op iPads die iPadOS 13.4 of nieuwer geïnstalleerd hebben. De nieuwe Split-knop geeft je de mogelijkheid om elke clip in tweeën te splitsen en met de Duplicate-knop kun je een kopie van een clip maken, waarbij ook meteen alle effecten worden meegenomen.

Met het Split-tool kun je bijvoorbeeld zorgen dat bepaalde stickers na de knop verschijnen of verdwijnen. Je knipt dan de clip op het moment dat het effect moet veranderen. Apple’s Clips-app is geschikt voor het combineren van korte videoclips, foto’s en andere afbeeldingen, waarna je er gesproken tekst, stickers, muziek, filters en allerlei andere effecten aan kan toevoegen. De app is gratis en krijgt regelmatig nieuwe toevoegingen.