Moovit-app overgenomen door Intel, app blijft bestaan

Intel neemt Moovit over

Moovit is vooral bekend van de routeplanner-app. Dit weekend gingen er al geruchten dat Intel van plan was om de start-up over te nemen. De chipmaker had al een aandeel van 60 miljoen in het bedrijf en zal nu 840 miljoen bijbetalen voor de volledige overname. De routeplanner-app van Moovit combineert verschillende vormen van vervoer, waaronder trein en bus, maar ook taxidiensten zoals Uber en Lyft. Op het eerste gezicht lijkt daarbij weinig verschil met andere routeplanners zoals Apple Maps, maar Moovit gebruikt daarbij big data en kunstmatige intelligentie om de slimst mogelijke route te vinden.



De kennis over die slimme technieken komt van pas in Intel’s automative-bedrijfsonderdeel, dat in 2017 al was versterkt met MobilEye. Intel is van plan om een compleet aanbod te ontwikkelen, waaronder een taxidienst met robots. De kennis van Moovit komt daarbij van pas. Moovit leverde verder verkeersinformatie aan derde partijen.

800 miljoen gebruikers, 6 miljard datapunten per dag

De app wordt naar eigen zeggen door 800 miljoen mensen gebruikt.

In Moovit vind je behalve reizen met auto en OV ook de mogelijkheid om fietsroutes te plannen, een elektrische step te vinden en andere vervoermiddelen uit de deeleconomie. Er is een koppeling gemaakt met aanbieders van 7500 vervoersdiensten. Dagelijks verzamelt de app meer dan 6 miljard datapunten over de verkeersstromen en zoekopdrachten van gebruikers, in meer dan 3.100 steden en 102 landen wereldwijd. Moovit zit dus op een enorme bak aan data.

Mobility as a Service

In een blogposting vertelt Intel waarom de overname heeft plaatsgevonden en hoe Moovit in het bestaande portfolio past. Moovit zal daarbij de interface met de gebruiker vormen, terwijl MobilEye de infrastructuur-opdrachten voor z’n rekening neemt. Het moet uiteindelijk een Mobility-as-a-Service (MaaS) aanbieder worden en Intel heeft daarvan hoge verwachtingen. In 2030 moet dit $160 miljard opleveren – veel meer dan Intel nu voor Moovit heeft betaald. In 2022 zullen we de eerste vruchten te zien krijgen van de overname.

