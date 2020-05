Het is natuurlijk niet de allernieuwste MacBook, maar voor mensen die een lichte laptop zoeken voor kantoorwerk is het perfect: de 12-inch MacBook voor maar €799,95 . Elders betaal je er meer dan duizend euro voor.

Lichtgewicht voor €799,95

Deze 12-inch MacBook was ooit de favoriet van iedereen die een lichte en draagbare laptop zocht. En dat bedoelen we op twee manieren: bedoeld voor lichte toepassingen én licht van gewicht. Hij is nog maar op weinig plekken verkrijgbaar en je bent vooral aangewezen op refurbished aanbieders. Zoek je een gloednieuwe, dan kun je bijvoorbeeld nog bij BBC terecht. Je betaalt dan wel €1349. De dagdeal die we hebben gevonden is een stuk aantrekkelijker: €799,95 is een prima prijs als dit de laptop is die je zoekt.



Het gaat om het allerlaatste model van de 12-inch MacBook uit 2017, die bij Apple een adviesprijs had van €1499. Hij werd in juli 2019 bij Apple uit het assortiment gehaald, maar wordt nog veel gebruikt.

Dit zijn de specs:

Apple MacBook 2017

Kleur: goud

12-inch Retina-scherm 2304×1440

8 GB werkgeheugen

256 GB SSD opslag

QWERTY-toetsenbord

Intel Core m3-7Y32 processor

Aantal cores: 3

Turbo boost tot 3GHz

Aansluitingen: USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c

Gewicht 920g

Lengte 196,5mm

Breedte 280,5mm

Dikte 13,1mm

De 12-inch MacBook van 2017 weegt nog geen kilo en is op zijn dikste punt 1,31 cm dun. De processor is tot 20% sneller dan het vorige model. Ook handig is dat deze MacBook niet gaat blazen; er zit namelijk geen fan in. Hij blijft fluisterstil. Uiteraard draait het op macOS Catalina en krijg je ook de komende jaren nog gewoon updates.

Ondanks het compacte formaat zit er een accu in die tot 12 uur meegaat, langer dan de gisteren aangekondigde 13-inch MacBook Pro. Via de USB-C-aansluiting kun je je MacBook opladen en zelfs een extern beeldscherm aansluiten (hiervoor is een losse adapter nodig).

12-inch MacBook voor €799,95

