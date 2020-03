iCulture Vandaag: dit was dinsdag 31 maart 2020

Wij zitten nog steeds met smart te wachten op de iPhone 9, maar in plaats daarvan moeten we het doen met de nieuwe Fitbit Charge 4. Deze nieuwe tracker heeft GPS aan boord en is persoonlijker en wij hebben de details voor je. Het is vandaag ook World Backup Day en dus lees je in onze gids over iPhone en iPad-backups alles wat je moet weten, inclusief een toffe aanbieding voor de handige tool iMazing. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires



Vandaag is de nieuwe Fitbit Charge 4 aangekondigd, waarin GPS ingebouwd is. Maar wat biedt deze nieuwe tracker nog meer?

De Netatmo-deurbel met HomeKit heeft eindelijk goedkeuring van de FCC en lijkt er nu echt aan te komen.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Met de Google Nest paasactie bespaar je op je smart home.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Nike Run Club (gratis, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Meer hardloopgegevens bekijken in deze hardloop-app van Nike.

, iOS 11.0+) - Meer hardloopgegevens bekijken in deze hardloop-app van Nike. Apple Configurator 2 (gratis, , iOS 10.14.6+) - Apple Configurator 2 laat je nu de firmware van de 2019 Mac Pro herstellen.

Parcel (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Verbeterde ondersteuning voor muis en trackpad.