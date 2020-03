Eén van de bekendste programma's om muziek mee te produceren is Apple's Logic Pro X. In deze gids leggen we uit wat de software inhoudt en of het iets voor jou is.

Wat is Logic Pro X?

Logic Pro X wordt door bekende artiesten over de hele wereld gebruikt. Niet alleen DJ’s Tiësto en Calvin Harris, maar ook Ed Sheeran en zijn team maken er gebruik van. Het is een concurrent voor Ableton, Cubase en Fruity Loops. We nemen hier de belangrijkste functies met je door. Zie je meer in videomontage? Dan heeft Apple het professionele pakket Final Cut Pro X voor je!

Verschillen Logic Pro X vs Garageband

Als het gaat over Apple en muziekproductie, dan dacht je misschien: “Daarvoor hebben ze toch Garageband?” Dat klopt. Garageband is een gratis muziekproductie-app voor de Mac, iPhone en iPad. Hoewel dit programma ook mooie functies bevat is het niet ontworpen voor professioneel gebruik. Garageband biedt bijvoorbeeld meer voorgeprogrammeerde geluiden en ritmes. Ook hoef je niet persé een fysiek instrument te bespelen om een nummer in elkaar te zetten. Bij de professionele software wordt dat vaak wel verwacht.

Ben je een beginner in de muziekproductie, dan kun je misschien eerst met Garageband aan de slag. Logic Pro X is veel prijziger, maar daar komen we later nog op terug.

Bekijk ook GarageBand: alles wat je wilt weten Met Apple's GarageBand kun je muziek maken, instrumenten bespelen en muziekles volgen. Ook kun je opnames maken en je muziek publiceren. In dit overzicht lees je wat er met GarageBand zoal mogelijk is.

Om Logic Pro X te gebruiken heb je een krachtige iMac of MacBook nodig. We raden aan om minimaal voor een MacBook Pro te kiezen, liefst het model van 16-inch zodat je veel informatie op het scherm ziet.

Belangrijkste functies Logic Pro X

Logic Pro X zit boordevol professionele functies. Het zijn er te veel om op te noemen, maar we hebben een handjevol belangrijke functies voor je op een rij gezet.

Plug-ins en geluiden

Een belangrijk onderdeel van muziekproductie is het gebruik van plug-ins en geluiden. Logic Pro X heeft op dit gebied veel te bieden. Je vindt een alsmaar groeiende bibliotheek aan geluidssamples. Heb je een geluid gevonden, maar is het nét niet wat je zoekt? Dan kun je met de Alchemy-functie tot in detail het geluid naar wens aanpassen. Zo kun je met je cursor over een spectrum aan geluidseffecten zweven waarna je direct het verschil hoort.

Uiteraard kun je ook plug-ins van derden installeren, maar die zul je zelf moeten opzoeken en aanschaffen op internet.

Smart Tempo beatmatching

Ben je met meerdere instrumenten aan het werk? Dan zul je vast gemerkt hebben dat het knap lastig kan zijn om alle instrumenten in exact hetzelfde tempo te laten spelen – zeker als je naderhand nog iets toevoegt. Met de Smart Tempo-functie van Logic Pro X heb je daar geen omkijken meer naar. Het programma analyseert opnames in realtime. Zodra je een geluid of opname toevoegt wordt het tempo automatisch aangepast.

Drummer: een virtueel bandlid

Of je nu akoestische of elektronische muziek maakt: een beat is onderdeel van veel nummers. Om te zorgen dat jij de beste beat voor jouw nummer creëert kun je met de Drummer-functie veel verschillende drums en beats toevoegen. Met een paar clicks bevat jouw nummer een unieke drumtrack. Je doet dit door een genre en instrumenten te kiezen. Vervolgens haal je ze door een spectrum aan tempo’s waarbij de mogelijkheden eindeloos lijken.

Deze functie is beschikbaar voor percussie en borstels tot zware housebeats. Je kunt uit tientallen genres kiezen.

Meer handige Logic Pro X functies

Logic Pro X zou geen professionele software zijn als het niet bomvol andere functies zat. Hieronder staan enkele handige functies die je niet mag missen:

Logic Remote : bedien het desktopprogramma vanaf je iPad of iPhone voor meer controle. Je kunt ook keyboards bespelen vanaf je iPad.

: bedien het desktopprogramma vanaf je iPad of iPhone voor meer controle. Je kunt ook keyboards bespelen vanaf je iPad. Automatische take-management : houd een lange opnamesessie zonder gehannes met opnames starten en stoppen.

: houd een lange opnamesessie zonder gehannes met opnames starten en stoppen. Sporen : maak een project met tot wel 1000 sporen en honderden plug-ins tegelijk.

: maak een project met tot wel 1000 sporen en honderden plug-ins tegelijk. Muziek voor films : importeer een filmproject en maak er muziek bij.

: importeer een filmproject en maak er muziek bij. Apple optimalisatie: omdat Logic Pro X van Apple is kun je rekenen op de beste optimalisatie.

Logic Pro X gratis proberen en kopen

Ben je na het lezen over deze functies warm geworden en wil je de software proberen? Dat kan normaliter voor 30 dagen, maar Apple heeft de proefperiode tijdelijk opgehoogd naar 90 dagen. Na deze periode zul je moeten beslissen of je het programma wil kopen. Ben je student of medewerker van een school, dan kun je met onderwijskorting het hele pakket met professionele apps aanschaffen.

Zie je meer in videomontage? Dan heeft Apple het professionele pakket Final Cut Pro X voor je!