Google Nest maakt tweefactorauthenticatie verplicht

Google heeft op Safer Internet Day aangekondigd, dat je voortaan tweefactorauthenticatie moet gebruiken om in te loggen op je account. Het geldt voor alle Nest-gebruikers die dit nog niet hebben ingeschakeld of die nog niet zijn overgestapt van een Nest- naar Google-account.

Google gaat je voortaan een 6-cijferige verificatiecode toesturen. De maatregel wordt genomen om te voorkomen dat mensen zwakke beveiliging gebruiken, bijvoorbeeld door meermaals hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor verschillende diensten. “Google-accounts zijn voorzien van extra bescherming hiertegen en nu lossen we dit op voor mensen die nog niet overgestapt zijn naar Google-accounts”, aldus Cory Scott, hoofd van Google Nest. Het betekent dus dat mensen hun Nest-account kunnen blijven gebruiken, maar nu met tweefactorauthenticatie. Dat kan wel gevolgen hebben voor je automatiseringen die afhankelijk zijn van third party-plugins.



Heb je HomeBridge, dan blijven je automatiseringen met een Google-account gewoon werken. Maar gebruik je nog een Nest-account met HomeBridge, dan zal het inschakelen van tweefactor je automatiseringen onbruikbaar maken. Informeer dus goed wat in jouw situatie de beste keuze is. Er zijn nog meer dingen die het gebruik van Nest-producten de afgelopen tijd lastiger hebben gemaakt. Je kunt je bestaande Nest-account namelijk niet migreren naar een GSuite-account, als je zakelijk gebruiker bent.

De tweefactor-maatregel voor Nest-accounts gaat dit voorjaar in. Nest beschermt je op nog meer manieren. Je krijgt een mailtje wanneer iemand inlogt op je account en en je wordt automatisch uitgelogd als er het vermoeden bestaat dat je wachtwoord in verkeerde handen is gevallen.

Google heeft nog wat aanvullende tips om ervoor te zorgen dat je account veilig blijft. Heb je bijvoorbeeld meerdere mensen in je huishouden die nog niet hun Nest-account hebben omgezet, dan kun je het beste een Family-account maken zodat je je persoonlijke inloggegevens met niemand hoeft te delen. Die gezinsleden moeten dan bij voorkeur ook tweefactor gebruiken.

Alles is na te lezen in deze blogposting.