Dagdeal: AirPods 2 met oplaadcase voor 129,95 euro

Dagdeal: AirPods 2 met flinke korting

Als je wilt profiteren van deze dagdeal, dan moet je snel zijn want op=op. Het gaat om de tweede generatie met normale oplaadcase. Dat werkt eigenlijk prima, want je hoeft meestal maar een keer per week even op de Lightning-kabel aan te sluiten. De AirPods 2 kun je gebruiken om muziek te luisteren via je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac of Apple TV. Maar het werkt natuurlijk ook met smartphones en mp3-spelers van andere merken. Je betaalt er €129,95 voor en dat is vijftig euro minder dan de adviesprijs bij Apple.



Ideaal als Valentijncadeau? Ja! Maar hou wel even een bos bloemen of doos bonbons achter de hand, want de levering vindt plaats vanaf 13 februari. Dat kan krap worden. Wat niet krap is, is de luistertijd, want je kunt 5 uur achtereen luisteren zonder tussentijds op te laden. Dankzij de oplaadcase kun je in totaal 24 uur muziek luisteren. Snel even bijladen kan ook.

Er komt nog €5,95 aan verzendkosten bij. Omdat dit het nieuwere model is kun je met Hé Siri opdrachten geven, zoals het volume aanpassen of iemand bellen.

Nu voor €129,95

Hieronder kun je zien hoeveel ze bij andere winkels kosten: