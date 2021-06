Vanaf 19 juli zullen Photoshop Sketch en Illustrator Draw niet meer in de App Store verkrijgbaar zijn en vanaf 10 januari 2022 worden ze niet meer ondersteund. Dat heeft Adobe laten weten aan gebruikers in een supportdocument. Van beide apps zijn intussen uitgebreidere varianten verschenen. Wil je het eenvoudig houden, dan kun je overstappen naar Adobe Fresco, een app die veel teken- en bewerkingsfuncties functies van beide combineert. Alle projecten die je met Photoshop Sketch en Illustrator Draw hebt gemaakt zullen automatisch worden overgezet naar Fresco zodra je daarop inlogt met je Adobe ID.



Je kunt nog wel gewoon met de beide apps blijven werken, ook na 19 juli. Alle projecten en kunstwerken blijven beschikbaar, maar er komen geen nieuwe functies aan.

Adobe Illustrator Draw bestaat al sinds 2014. We noemden het destijds hét antwoord op Paper by 53, een destijds populaire teken- en illustratie-app. Photoshop Sketch maakte ook in 2014 zijn intrede, samen met Photoshop Mix, Line en Creative Cloud. Daarmee vergeleken is Adobe Fresco een relatief nieuwe app: sinds 2019 kun je hiermee tekenen en illustreren. De app is gratis te gebruiken, maar wil je het maximale eruit halen dan zul je moeten betalen.