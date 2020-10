HEMA Smart: slimme lampen en meer

Daarmee zijn deze HEMA-producten in één klap minder interessant voor Apple-gebruikers die op HomeKit willen standaardiseren. HEMA gaat zeven ledlampen en twee accessoires uitbrengen, die je kunt bedienen met de assistenten van Google en Amazon of via de HEMA Smart-app voor iPhone en Android. Je kunt met de app de lampen aan en uit zetten, de kleurtemperatuur aanpassen en dimmen. De lampen zijn voorzien van WiFi en vereisen geen hub of bridge. Je kunt een losse afstandsbediening en een slimme stekker aanschaffen, waarmee je op afstand allerlei niet-connected apparaten kunt in- en uitschakelen. Dit kan handig zijn voor de kerstboom, maar ook hier geldt: geen HomeKit.



Bij de lampen heb je – net als bij veel andere fabrikanten – keuze uit verschillende vormen, zoals een goudkleurige bol, peer en Edison-lamp. De goedkoopste E27-lamp in wit kost €10 en voor de andere lampen betaal je tussen de €12 en €17,50. De slimme stekker ligt voor €15 in de schappen, terwijl de afstandsbediening als duurste onderdeel te koop is voor €20. Terwijl dat accessoire eigenlijk helemaal niet nodig is, tenzij je smartphone-weigeraars in je huishouden hebt.

Je koopt de lampen in de warenhuizen van HEMA of in de webshop. Is het slim om deze lampen te kopen? Dat ligt eraan. Als je helemaal in het Apple-ecosysteem zit, lijkt het ons geen verstandige aankoop. Het is daarom opvallend dat de HEMA juist een iPhone toont, terwijl deze lampen waarschijnlijk voor Android-gebruikers veel interessanter zijn.

Iets anders is dat HEMA deze producten waarschijnlijk niet zelf heeft ontwikkeld en dat het geen core-business is (terwijl dat bij merken als LiFX en Philips Hue wel het geval is). Je loopt dus een risico dat HEMA bij de volgende wisseling van eigenaar of een reorganisatie van het assortiment besluit om deze producten niet langer te ondersteunen. Wellicht ben je dan beter af bij de genoemde fabrikanten of bij IKEA, die al wat langer met dergelijke lampen bezig is en ook van plan lijkt om het langere tijd te ondersteunen. Maar goedkoop zijn ze wel. In deze FAQ vind je wat antwoorden en het assortiment vind je hier.