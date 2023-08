Wallpaper Apple’s september 2023-event

Apple-fans kijken niet alleen uit naar de strakke presentaties van Apple, maar ook vaak naar de artwork op de uitnodiging van de presentatie. Zitten er nog hints in? Hoe is het Apple-logo deze keer vormgegeven? Deze keer is het Apple-logo in 3D weergegeven, waarbij deeltjes stof of zand naar de rechter kant opzij waaien. Het Apple-logo in z’n geheel heeft een titanium-achtige look, met de kleuren blauw en grijs/brons. En uiteraard tegen een zwarte achtergrond, zoals Apple dat de laatste jaren bijna iedere keer doet. Oftewel: perfect materiaal voor een mooie wallpaper van dit unieke Apple-logo.



Twee ontwerpers zijn aan de slag gegaan met de afbeelding op de uitnodiging van Apple’s september 2023-event en hebben hem geschikt gemaakt als achtergrond voor je iPhone, door hem precies in de juiste verhouding bij te snijden. Ontwerper @BasicAppleGuy heeft een versies gemaakt voor iPhone, iPad en Mac. Deze achtergronden zijn wat ons betreft de mooiste. Vooral op de iPhone komt hij goed tot z’n recht, omdat het tijdstip van je toegangsscherm mooi weg valt achter de schaduw van het Apple-logo.



Van links naar rechts: wallpaper van @BasicAppleGuy, @AR72014 zonder slogan en met slogan

Wallpaperexpert @AR72014 heeft ook een set gemaakt, waarbij je kan kiezen uit het logo met en zonder Wonderlust-slogan. Dit is de slogan die Apple dit jaar gebruikt, weergegeven in dezelfde kleuren als het Apple-logo. Het logo bij de wallpapers van @AR72014 is iets kleiner en is daardoor wat subtieler.

Klik op de links hieronder en hou de afbeelding ingedrukt om hem toe te voegen aan je fotobibliotheek, waarna je hem eenvoudig kan instellen als wallpaper. Wil je meer weten hoe je een wallpaper moet instellen op je iPhone of iPad, lees dan onze tip.

Wallpaper met Apple-logo van Basic Apple Guy

Wallpaper met Apple-logo van AR72014

