We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Burn Notice (S01-S07)

Te zien bij: Disney+

Een sexy serie vol actie met afleveringen van een uur waarin Jeffrey Donovan de ex-spion Michael Weston speelt. Als een spion ontslagen wordt, krijgt hij geen brief van personeelszaken, maar wordt hij op de zwarte lijst gezet.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Happy Ending

Te zien bij: Netflix

Luna (Gaite Jansen) en Mink (Martijn Lakemeier) zijn een symbiotisch koppel dat hun eenjarig samenzijn viert. Mink weet niet dat Luna al sinds het begin van hun relatie haar orgasmes faket, en Luna heeft dit nu al zo lang verzwegen dat ze er niet meer bij hem over durft te beginnen. Wanneer haar beste vriendinnen die van haar probleem afweten Luna aansporen om eens nieuwe dingen in de slaapkamer uit te proberen met Mink, stelt Luna een spannend idee aan hem voor: een trio. De daaropvolgende avond met klimaatactiviste Eve (Joy Delima) zet het leven van Luna op haar kop.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Live to 100: Secrets of the Blue Zones (S01)

Te zien bij: Netflix

Reis de wereld rond met schrijver Dan Buettner en ontdek vijf unieke gemeenschappen waar mensen een buitengewoon lang en kleurrijk leven leiden.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Choose Love

Te zien bij: Netflix

Cami heeft alles, de perfecte baan en vriend, maar ze heeft het gevoel dat er iets ontbreekt. Dat gevoel begint te groeien wanneer ze Rex ontmoet en een oude liefde terugkeert in haar leven.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

One Piece

Te zien bij: Netflix

Dit is er eentje voor anime-fans. One Piece wordt vaak genoemd als een van ‘de grote drie’ animes en is nu als live-action te zien op Netflix. Deze Engelstalige bewerking van Eiichiro Oda’s baanbrekende mangaserie volgt een groep jonge piraten – onder leiding van Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) – die op zoek gaan naar de ultieme schat in een fantastische wereld van eindeloze oceanen en exotische eilanden. Critici hebben One Piece omschreven als een “leuke, eigenzinnige bewerking voor zowel [serie]fans als nieuwkomers”.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Disenchantment

Te zien bij: Netflix

Disenchantment, de populaire geanimeerde fantasieserie van Netflix, is vanaf dit weekend in het vijfde en tevens laatste seizoen te zien. Nieuwe afleveringen van de door Matt Groening bedachte sitcom gaan verder met de verhalen van Bean, Elfo, Luci en de rest van de Dreamland-bende. De inzet is “nog nooit zo hoog geweest”, aldus Netflix.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices) 💻

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand 👽

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters! 🧟‍♀️

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films 🎬

Adventure Time: Fionna and Cake

Te zien bij: HBO Max

De geliefde animatieserie Adventure Time krijgt dit weekend een spin-off met Adventure Time: Fionna and Cake, die nu te streamen is op HBO Max. Deze 10-delige serie volgt het alternatieve universum van Finn the Human en Jake the Dog – ook wel bekend als Fionna the Human en Cake the Cat – terwijl ze door het multiversum reizen. Tom Kenny, Madeleine Martin, Roz Ryan, Donald Glover en Andrew Rannells zorgen voor de stemmen. De eerste twee afleveringen van Adventure Time: Fionna and Cake zijn nu te streamen. De resterende acht afleveringen zullen wekelijks op donderdag verschijnen tot 26 oktober 2023.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Wheel of Time (S02E01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Wheel of Time is van de beste Prime Video-shows en de verhaallijn van deze nieuwe afleveringen komt uit de tweede en derde roman van Robert Jordan’s boekenserie, genaamd ‘The Great Hunt’ en ‘The Dragon Reborn’. The Wheel Of Time is een van de populairste fantasy-series aller tijden, met meer dan 90 miljoen verkochte boeken. Het verhaal speelt zich af in een uitgestrekte, epische magische wereld waar alleen bepaalde vrouwen toegang hebben. Het verhaal volgt Moiraine (Rosamund Pike), lid van de ongelooflijk machtige vrouwelijke organisatie genaamd de Aes Sedai, als ze aankomt in het kleine stadje Two Rivers. Daar begint ze aan een gevaarlijke, wereldomspannende reis met vijf jonge mannen en vrouwen, waarvan één de herboren draak zal zijn. Deze zal de mensheid redden of vernietigen.

De nederige boerenjongen Rand al’Thor (Josha Stradowski) is zich volledig bewust van lot als een wereldreddende messias. Maar hoewel Rand aan het eind van seizoen 1 dacht dat hij de Dark One had vernietigd, duiken er nieuwe bedreigingen op die Jordan’s fantastische wereld in gevaar brengen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Power Book IV: Force (Seizoen 2)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Als je een beetje in verwarring bent geraakt over het aantal seizoenen van Power, sinds het debuut in 2014, ben je niet de enige. Seizoen 2 is nu in ieder geval te streamen bij Prime Video. Dit vervolgseizoen van de spin-off van Courtney A. Kem’s populaire misdaaddrama gaat opnieuw over Tommy Egan, wiens missie om de dood van Liliana te wreken hem in nog meer moeilijkheden brengt met de drugsbaronnen van Chicago en de FBI. De eerste aflevering van seizoen 2 is nu te zien en de resterende afleveringen zullen elke vrijdag volgen tot en met 20 oktober 2023.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Lost City

Te zien bij: SkyShowtime

Als schrijfster Loretta op promotietoer is voor haar nieuwste boek wordt ze ontvoerd door een excentrieke miljardair. Hij hoopt dat ze hem kan leiden naar de oude schat van de Verloren Stad uit haar laatste boek.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Breaking

Te zien bij: SkyShowtime

Wanneer oorlogsveteraan Brian geen steun krijgt, raakt hij wanhopig en besluit hij een bank te overvallen. Hij houdt gijzelaars gevangen en dreigt met een bom. Het duurt niet lang voordat de politie, de media en zijn gezin eropaf komen.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Te zien bij: Pathé Thuis

In Marvel Studios “Guardians of the Galaxy Vol. 3” beginnen onze geliefde buitenbeentjes te wennen aan het leven op Knowhere, maar het duurt niet lang voodat hun leven op de kop wordt gezet de echo’s van Rocket’s turbulente verleden. Peter Quill is nog steeds aan het bijkomen na het verlies van Gamora, maar hij moet zijn team om zich heen verzamelen voor een gevaarlijke missie om het leven van Rocket te redden. Als deze missie niet succesvol wordt afgerond, zou dat mogelijk kunnen leiden tot het einde van de Guardians zoals we die kennen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer Miles Morales onverwachts bezocht wordt door Gwen Stacy, wordt hij meegezogen in een missie om alle universums te redden van een nieuwe vijand. Tijdens hun reis door het multiversum ontmoeten ze een nieuw team van Spider-People.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube