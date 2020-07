Apple’s Twitter-account gehackt door Bitcoin-spammers

Apple’s Twitter-account gehackt

De tweet is inmiddels verwijderd, maar was wel 5 minuten te zien en is ook meermaals geretweet. Het is de eerste publieke tweet van het account. Het zou gaan om een veel bredere hack, waarbij meerdere accounts gehackt zijn van bekende mensen als @kanyewest, @joebiden, @mikebloomberg, @elonmusk, @warrenbuffett, @barackobama, @mrbeastyt, @jeffbezos en zelfs @thetweetofgod. Maar ook bedrijven als @Uber en @CashApp zijn slachtoffer geworden. Het lijkt op een gecoördineerde actie. De belofte is dat de persoon of het merk het bedrag verdubbelt dat je naar het aangegeven Bitcoin-adres overmaakt. Uiteraard is dat een valse belofte, maar toch zijn er mensen die erin trappen: er is al meer dan 100.000 euro overgemaakt. De transacties zijn hier te volgen. De getroffen accounts zouden volgens CoinDesk voor een deel gebruik hebben gemaakt van tweefactor-authenticatie.



Mogelijk is er een groter beveiligingsprobleem bij Twitter, waardoor meerdere accounts konden worden overgenomen. Ook zouden de tweets via een third party-tool gepubliceerd kunnen zijn, waarvoor de eigenaren van de accounts toestemming hadden gegeven. Twitter heeft inmiddels maatregelen genomen en heeft de hack in onderzoek.

Terminology clarification:

The accounts are not being individually hacked as traditionally reported. The Twitter authorization system is being hacked or employee access abused for Account Takeover. You could argue this is semantics, but at least to me there is a difference. — Swift⬡nSecurity (@SwiftOnSecurity) July 15, 2020

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

De berichten verschenen kort na elkaar, binnen enkele minuten. Ook vele financiële en Bitcoin-gerichte accounts zijn getroffen, waaronder Binance, KuCoin, Coinbase, Bitfinex, Ripple en meer. De CEO van Binance probeerde Twitter-gebruikers te waarschuwen, maar ook zijn account werd gehackt, waarna zijn waarschuwing werd verborgen.

Het officiële account @Apple wordt weinig gebruikt. Apple stuurt voornamelijk persoonlijke berichten en reclameberichten (Promoted Only Tweets) rondom belangrijke events. Openbare tweets waren er tot nu toe nog niet te zien. Tot vandaag.

De tweet is hier te bekijken en is hieronder als afbeelding te zien.