EarPods met usb-c

Volgens verwachting zullen alle modellen uit de iPhone 15-familie voorzien zijn van een usb-c-poort in plaats van Lightning. Dit heeft tot gevolg dat meerdere Apple-accessoires moeten worden aangepast, waaronder de bedrade EarPods. Die krijg je niet meer meegeleverd bij je iPhone, maar ze worden nog wel los verkocht. De modellen met Lightning-connector en mini-jack liggen voor €19,- in de Apple Store. Daar komt binnenkort een versie met usb-c-poort bij. Volgens geruchtenlekker ShrimpApplePro zijn ze al in massaproductie gegaan bij toeleverancier Foxconn.



De nieuwe EarPods zijn direct aan te sluiten op de usb-c-poort van de iPhone 15 , zonder dat je een adapter nodig hebt. Voor sommige mensen zijn de bekabelde EarPods nog steeds een prima oplossing: ze werken meteen als je ze aansluit en op de kabel zijn handige knoppen aanwezig om een telefoontje aan te nemen. Een bijkomend voordeel is dat ze jarenlang blijven werken, zonder dat er veel slijtage optreedt. Juist de eenvoud spreekt veel mensen aan. Sinds de AirPods in 2016 voor het eerst verschenen zijn heel wat mensen overgestapt op draadloze exemplaren, maar daarvan gaat de batterij na een jaar of twee achteruit en reparatie is niet mogelijk.

Waarschijnlijk zullen de EarPods niet zo snel verdwijnen. Sommige mensen zullen nog steeds behoefte houden aan een goedkope set oordopjes en €19 is dan een prima prijs in vergelijking met veel andere A-merken. Wil je goedkoper uit zijn, dan kun je zeker bij de budgetmerken al genoeg oordopjes met usb-c vinden, aangezien Android-toestellen al eerder zijn overgestapt op deze aansluiting. Oortjes met usb-c zijn ook nuttig voor iPad-gebruikers, omdat de huidige modellen ook zijn overgestapt op usb-c en geen 3,5mm-aansluiting meer hebben. Apple zou het MFi-programma voor accessoires hebben aangepast, zodat ook bij de usb-c-aansluiting bepaalde functies geactiveerd of geblokkeerd kunnen worden, afhankelijk van het feit of je officiële accessoires hebt.

Deze Apple-accessoires krijgen ook usb-c

Apple gaat waarschijnlijk veel meer accessoires aanpassen, zodat ze allemaal de overstap maken naar usb-c. Accessoires die nu nog voorzien zijn van Lightning-aansluiting zijn onder andere:

De oortjes hebben maar één nadeel het oprollen van de EarPods-kabel zonder in de knoop te raken is nog een hele uitdaging. Bij kabels met textielcoating is dat wat minder het geval, maar we verwachten dat Apple weer voor hetzelfde rubberachtige materiaal gaat kiezen.