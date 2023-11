Flitsmeister is vernieuwd. Versie 11 van Flitsmeister heeft een geheel nieuw design, waarbij het een en ander veranderd is. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Flitsmeister heeft (naar eigen zeggen) de grootste update ooit uitgebracht. In de nieuwe versie van Flitsmeister is de indeling van de app op de schop gegaan, zijn sommige knoppen makkelijker te bereiken en worden waarschuwingen beter weergegeven. De vernieuwde app kan best even wennen zijn, omdat sommige onderdelen verplaatst zijn en verstopt zitten in een menu.

Het eerste dat opvalt in Flitsmeister versie 11.0 is dat de navigatie van de app aangepast is. Het menu onderaan heeft plaatsgemaakt voor de twee belangrijkste knoppen: Lijst en Kaart. Met de lijstweergave zie je tijdens het rijden de belangrijkste flitsers en andere meldingen op het scherm. Navigeer je ook met flitsmeister, dan kun je de kaartweergave gebruiken om ook je huidige locatie op de kaart te zien. Voordeel van de vernieuwde versie is dat de navigatie-instructies op beide schermen zichtbaar zijn, bovenaan het scherm. En met de belangrijkste knoppen onderaan het scherm, is de app ook vanuit een autohouder makkelijker te bedienen.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Melden-knop. Deze stond voorheen nog bovenaan, maar is nu ook naar onderen verplaatst. Hij is ook een stuk groter geworden, waardoor je hem tijdens het rijden gemakkelijker kan indrukken als je telefoon in een houder staat. De volgende knoppen voor het kiezen van een type melding zijn ook groot en duidelijk. Het versturen gaat automatisch, waardoor je dus twee tikjes op het scherm nodig hebt.

De vorige versie van Flitsmeister had ook een Verkeer-tabblad. Deze is nu naar het hoofdmenu verplaatst. Dit hoofdmenu bereik je via de knop met de streepjes linksonder. Vervolgens zie je daar alle flitsers en files die op dit moment in Nederland zijn. Omdat dit onderdeel verplaatst is naar het hoofdmenu, is dit vooral iets wat je checkt voordat je de weg op gaat en niet zozeer tijdens het rijden.

Waarschuwingen voor flitsers, ongevallen en meer zijn nu ook duidelijker. De weergave is ook aangepast per waarschuwing, zodat de belangrijkste meldingen het duidelijkst in beeld verschijnen. Ben je na je reis op plaats van bestemming aangekomen, dan kun je via de knop bovenaan een parkeeractie starten. Tot slot is al de algehele stijl van de Flitsmeister-app op een paar punten aangepast. Zo is de groene smiley opnieuw vormgegeven.

Volgens Flitsmeister zorgt versie 11 ervoor dat ze makkelijker nieuwe functies kunnen toevoegen en dat de flits- en verkeersapp zo weer jarenlang vooruit kan. Er zijn met deze nieuwe update geen nieuwe functies of andere verbeteringen doorgevoerd.