Review: Flitsmeister DASH, vooral handig als je echt veel rijdt

De Flitsmeister DASH is het nieuwste hardwareapparaat van de bekende flitsapp. Deze biedt nog meer mogelijkheden en is nagenoeg geheel zelfstandig te gebruiken. Maar is de Flitsmeister DASH zijn geld wel waard? Wij hebben hem uitgebreid getest.

Flitsmeister begon ooit als een app die je waarschuwt voor flitsers en files, maar de afgelopen jaren is het veel meer geworden dan dat. Het helpt je bij parkeren, het zoeken van de goedkoopste tankstations, het vastleggen van ritten en nog veel meer. In de afgelopen jaren heeft Flitsmeister ook al eigen hardwareproducten op de markt gebracht: de Flitsmeister ONE en de Flitsmeister TWO. Het zijn handige kleine extra’s die het gebruik van Flitsmeister als verkeersapp net wat makkelijker maken. Maar de Flitsmeister DASH is van een hele andere orde. Niet alleen door de werking, maar ook door de aanschafprijs en het verplichte abonnement. Reden genoeg om de Flitsmeister DASH onder handen te nemen voor deze review.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in augustus 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De Flitsmeister DASH is voor deze review beschikbaar gesteld door Flitsmeister.

Flitsmeister DASH in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Flitsmeister DASH:

Rond apparaatje met display voor in je auto

Touchscreen voor bediening

Waarschuwt voor flitsers, files, trajectcontroles en meer

Ondersteunt parkeerfunctie van Flitsmeister

Meld en beoordeel zelf flitsers, gevaar op de weg, files en meer

Bekijk maximale snelheid en je huidige snelheid, ook in een speciale aangepaste weergave

Werkt zelfstandig, geen verbinding met iPhone of Flitsmeister-app nodig

Geleverd met houder voor ventilatierooster, dashboardstandaard, usb-c-oplaadkabel en auto-oplader met snelladen

Inclusief alle voordelen van Flitsmeister Pro Plus-abonnement

Vereist betaald abonnement voor 4G-verbinding via eSIM (€9,99 per maand)

Prijs: €149,99

Het meest opmerkelijke aan de Flitsmeister DASH, is dat deze dus afzonderlijk van de Flitsmeister-app werkt. Waar de ONE en TWO verbinding maken met je telefoon en automatisch de app opstarten, zit bij de DASH alles in het apparaatje zelf. Dat betekent ook dat hij een eigen internetverbinding heeft.

Iets anders wat goed is om te weten, is dat de Flitsmeister DASH helemaal door Flitsmeister zelf ontwikkeld en ontworpen is. Waar de ONE en TWO nog aangepaste versies waren bijna identieke apparaatjes van het Deense Saphe, is dat bij de DASH dus niet het geval.

Design en bouwkwaliteit Flitsmeister DASH

Zodra je de Flitsmeister DASH voor het eerst uitpakt, valt meteen op hoe fors het apparaatje is. Zeker als je al eens eerder de ONE of TWO gebruikt hebt. De DASH is een rond apparaatje met een doorsnee van zo’n 9 centimeter. Het apparaatje zelf is zo’n 2 centimeter dik en weegt 123 gram. Het ronde scherm heeft een doorsnee van zo’n 7 centimeter, wat dus betekent dat de schermrand rondom zo’n 1 centimeter is.

Toen we de DASH voor het eerst in de auto vastmaakte, schrokken we toch wel een beetje van het formaat. We waren gewend aan de veel kleinere ONE en TWO, die je eenvoudig ergens in je auto kan leggen of op ene onopvallende plaats kan bevestigen. Dat gaat met de DASH niet zo eenvoudig. Je hebt de keuze tussen twee soorten bevestigingen. Met de meegeleverde houder plaats je de DASH bovenop je dashboard, waarbij je nog de keuze hebt uit twee verschillende kijkhoeken. Wij kozen voor de tweede optie: de houder voor het ventilatierooster. Daardoor blokkeert de DASH niet het zicht op de weg, maar is hij toch binnen bereik en hou je zicht op de meldingen. Op deze manier is hij ook het minst storend en afleidend, al zal zo’n apparaatje op je dashboard niet iedereen aanspreken.

Bevestigen en opladen

De DASH bevestig je draadloos aan de houder, met behulp van magneten. Als je een stroomkabel op de houder aansluit en deze in je sigarettenaansteker steekt (met de meegeleverde oplader), laad je de DASH ook meteen op. Hij is ook op batterij te gebruiken, maar dan is de batterijduur zo’n drie uur. Maak je echt lange ritjes, hou er dan dus wel rekening mee dat er een kabel over je dashboard loopt om hem ongestoord te kunnen blijven gebruiken.

De draadloze en magnetische bevestiging is slim gevonden, maar we vinden het in de praktijk wel even zoeken om de DASH zelf goed uit te lijnen met de houder. De magneet is niet zo sterk dat hij automatisch goed vastklikt, waardoor je soms wel een beetje zit te priegelen om hem er goed op te krijgen. Met een hand de DASH vastklikken zit er niet in, zo is onze ervaring.

We vinden het namelijk wel verstandig om de DASH na elk gebruik eraf te klikken en op te bergen, bijvoorbeeld in je dashboardkastje. Dit voorkomt dat hij misschien gejat wordt of dat hij te heet wordt op een warme zomerdag. Zodra je de DASH van de houder haalt, schakelt hij automatisch uit. Klik je de DASH er weer op, dan gaat hij automatisch aan. Maar dat geldt alleen als je de houder aan het stroom verbonden hebt. Er is nog geen optie om bijvoorbeeld op basis van beweging de DASH automatisch aan en uit te laten gaan. Daar wordt voor een toekomstige software-update overigens wel aan gewerkt.

Om de DASH handmatig aan en uit te zetten, druk je een keer op de aan/uit-knop achterop. Deze is vergelijkbaar met de powerknop van een iMac, dus is eenvoudig op de tast te vinden.

Display van Flitsmeister DASH

Zoals gezegd heeft de DASH een rond scherm. Eerlijk gezegd begrijpen wij die keuze niet echt. Een rond scherm zorgt er namelijk voor dat alleen het midden van het scherm goed bruikbaar is voor het tonen van tekst. Hoe hoger of lager op het scherm, hoe minder ruimte er is voor tekst. Nu toont de DASH voornamelijk icoontjes en cijfertjes, dus is dat in het gebruik niet zo’n groot punt. Maar bovenaan het scherm wordt ook de huidige straatnaam getoond. Al bij een straatnaam met een gemiddelde lengte wordt deze vanwege de beperkte schermbreedte afgekapt, wat het wat lastiger leesbaar maakt. Dit bewijst maar weer waarom Apple ook nooit een ronde Apple Watch gaat uitbrengen, simpelweg omdat het voor het aflezen van tekst niet ideaal is.

De kwaliteit van het scherm is verder wel prima. Het is geen superscherp display zoals je bijvoorbeeld van je iPhone of Apple Watch gewend bent, maar voor waar je het voor gebruikt voldoet het prima. De helderheid kan hoog genoeg om het scherm goed leesbaar te maken onderweg. Wel wordt het scherm bij een hogere helderheid wat flets. Het is qua kwaliteit een beetje vergelijkbaar met de niet-Retina iPhones en iPads. Het touchscreen reageert verder wel accuraat, al merk je tijdens het scrollen (bijvoorbeeld in de instellingen) wel wat vertraging

Flitsmeister DASH instellen

Het instellen van de Flitsmeister DASH gaat redelijk eenvoudig. Nadat je hem voor het eerst ingeschakeld hebt, moet je de QR-code op het scherm scannen met je iPhone, waarna je naar een speciale pagina van de Flitsmeister-website gebracht wordt. Daar log je in met je account, waarna het abonnement geactiveerd wordt en de DASH aan je account gekoppeld wordt. Dat ging bij ons in eerste instantie niet helemaal goed, maar na het handmatig invoeren van een cijfercode was dit alsnog gelukt. Binnen de Flitsmeister-app zijn er verder wel nog de nodige instellingen aan te passen.

Je kan ervoor kiezen om meldingen voor de Flitsmeister-app uit schakelen. Doe je dat niet, dan krijg je dus dubbele meldingen: een melding van de app en een melding van de DASH. Verder kun je via de app aangeven waar de ritregistratie mee opgeslagen wordt (via je iPhone of met de DASH).

Andere instellingen regel je direct op de DASH zelf. Denk aan het volume van de stem en meldingen, maar ook de schermhelderheid (automatisch of handmatig), van welke meldingen je een waarschuwing wil hebben en meer. Alle instellingen die je nodig hebt, vind je binnen handbereik. Je opent de instellingen door van boven naar beneden te vegen, dus is ook gemakkelijk onderweg te regelen (als je stil staat).

Flitsmeister DASH in gebruik

Maar hoe praktisch is de Flitsmeister DASH nou in gebruik? Uit onze ervaring blijkt dat de DASH prima functioneert voor waar het voor bedoeld is. Het standaardscherm toont een groene smiley met een schematische weergave van de weg, waar de meldingen op verschijnen. Je kunt ook nog kiezen voor een andere weergave. Dit is een soort snelheidsmeter, waarbij je huidige en maximale snelheid groot getoond worden. Daar is vooral handig als je alleen geeft om snelheidsflitsers.

Alle informatie en meldingen die je van Flitsmeister gewend bent, worden ook even betrouwbaar getoond en gemeld op de DASH. Aan de betrouwbaarheid zal het dan ook niet liggen: die is met de DASH net zo goed als met de Flitsmeister-app zelf. De kans dat je ooit nog geflitst zal worden met een DASH in je auto, is wat ons betreft nogal klein. Wat we ook handig vinden is het tonen van de gemiddelde snelheid op trajectcontroles. Je ziet ook duidelijk hoe lang een trajectcontrole nog duurt. Toekomstige waarschuwingen worden ook duidelijk in beeld getoond. Alle informatie die je van een apparaatje als de Flitsmeister DASH zou willen, wordt luid en duidelijk getoond en aangekondigd. En ben je op je bestemming aangekomen, dan verschijnt er automatisch een P in beeld zodat je een parkeeractie kan starten.

Fysieke knoppen voor meldingen doen

Tijdens het rijden kun je ook interactie uitvoeren met de DASH. Aan beide zijkanten zijn twee fysieke knoppen aanwezig. Verschijnt er een melding in beeld van bijvoorbeeld een mobiele flitser, dan kun je met een druk op de knop aangeven of deze er nog is of dat deze alweer vertrokken is. Wil je zelf een melding doen, dan druk je ook op een van beide knoppen. Vervolgens tik je op het scherm om de type melding te doen. Doordat je het beoordelen van meldingen met de fysieke knoppen kan doen, kun je dit ook redelijk veilig tijdens het rijden doen. Het is dan niet veel anders dan het wisselen van radiozender.

Iets anders wat we nog willen opmerken, is dat de DASH geen navigatie-instructies toont. Je kunt met Flitsmeister ook navigeren, maar welke afslag je moet nemen wordt niet op de DASH getoond.

Voor wie is de Flitsmeister DASH bedoeld?

Maar tijdens het rijden hebben we ons wel afgevraagd voor wie de Flitsmeister DASH nou eigenlijk bedoeld is. Rij je alleen woon-werkverkeer, dan is de DASH nogal een overkill. Het gebruik van de Flitsmeister-app is dan eigenlijk meer dan voldoende. Het is dan nogal omslachtig om de DASH uit je dashboardkastje te halen, vast te klikken en te gaan rijden, om hem na een ritje van nog geen half uur weer af te sluiten en op te bergen. In dat geval is het eenvoudiger om gewoon de app op je iPhone op te starten. In de praktijk hebben we daarom gemerkt dat bij korte ritjes niet snel geneigd zijn om de Flitsmeister DASH op te starten. Ook omdat je dan vaak wel weet waar er flitsers staan. De kleinere en eenvoudigere ONE en TWO vinden we in dit soort gevallen dan praktischer, helemaal omdat je er dan helemaal geen omkijken naar hebt.

We hebben de DASH ook getest met langere ritjes naar een vakantieadres. Bij dit soort ritjes komt de DASH beter tot zijn recht en kunnen we de meerwaarde ervan beter waarderen. We vinden de Flitsmeister DASH daarom ook beter passen voor weggebruikers die vaak lange ritjes maken of simpelweg heel veel op de weg zitten. Dat maakt de doelgroep van de DASH wel een stuk beperkter.

Abonnement vereist voor Flitsmeister DASH

Tot slot willen we ook nog het vereiste abonnement van de DASH benoemen. Omdat hij geen verbinding maakt met je iPhone en de app, heeft hij een eigen internetverbinding via eSIM nodig. Deze is in heel Nederland en Europa onbeperkt te gebruiken, voor een vast bedrag van €9,99 per maand. Voor dat geld krijg je niet alleen de internetverbinding van de DASH, maar ook alle functies van Flitsmeister Pro Plus, inclusief ritregistratie en de app op CarPlay. Dit abonnement is verplicht om de DASH te kunnen gebruiken.

Wij hebben ons tijdens het testen wel afgevraagd wat nou eigenlijk de meerwaarde is van deze zelfstandige 4G-verbinding. In onze ervaring werkt de verbinding met de app zoals bij de ONE en TWO meer dan prima en betrouwbaar. De eigen 4G-verbinding van de DASH lost dan ook wat ons betreft geen probleem op: het zorgt alleen maar voor meer kosten voor jou als gebruiker. Het enige voordeel is dat je ook zonder iPhone de weg op kan gaan en toch meldingen van flitsers en files kan krijgen. Maar hoe vaak gebeurt dat nou? Misschien dat je een 4G Apple Watch hebt en daardoor vaker je iPhone thuis laat, maar dat zal echt voor een kleine groep mensen gelden.

Wat ons betreft was het beter geweest als de Flitsmeister DASH net als de ONE en TWO gewoon gekoppeld kon worden aan je iPhone en de Flitsmeister-app, maar dat je bijvoorbeeld wel het Pro Plus-abonnement (van €6,99 per maand) nodig hebt. Dat scheelt al €3,- per maand ten opzichte van het speciale DASH-abonnement dat nu vereist is. Het is dan ook jammer dat Flitsmeister je niet de keuze geeft tussen verbinding via eSIM of via je iPhone.

Score 7.5 Flitsmeister DASH €149,99 Voordelen + Goede bouwkwaliteit

Prima scherm voor waarvoor je het gebruikt

Eenvoudige in gebruik

Meldingen en waarschuwingen duidelijk en betrouwbaar

Meerdere bevestigingsmanieren dankzij meegeleverde accessoires

Zelf meldingen maken en beoordelen Nadelen - Vereiste abonnement voor eigen dataverbinding te duur, met weinig voordelen

Formaat wat aan de grote kant, waardoor hij wel erg aanwezig is

Automatisch aan en uitschakelen werkt alleen als hij aan oplader verbonden is

Batterijduur wat beperkt, waardoor je vaak met een kabel langs je dashboard zit

Conclusie Flitsmeister DASH review

De Flitsmeister DASH scoort op een aantal punten hoge ogen. Het apparaatje is zeer degelijk gebouwd en ontworpen, al zijn we niet per se fan van het ronde scherm. Je krijgt alle accessoires meegeleverd die je nodig hebt en het is een fluitje van een cent om hem op een geschikte plek in je auto te bevestigen. Bovendien doet hij alles wat je van zo’n apparaatje als de DASH verwacht heel erg goed: je krijgt op tijd duidelijke meldingen van alles wat je onderweg tegen kunt komen, met de betrouwbaarheid die je van Flitsmeister kent. De bediening is eenvoudig en het melden en beoordelen van flitsers gaat heel simpel.

Maar de Flitsmeister DASH is absoluut niet voor iedereen. Zit je vooral voor woon-werkverkeer in de auto en maak je voornamelijk kortere ritjes? Dan vinden we de Flitsmeister DASH wat overkill. Je bent dan beter af door gewoon je iPhone te gebruiken of de wat simpelere ONE of TWO. Deze zijn eenvoudiger in gebruik, ook omdat je deze nooit zelf handmatig aan en uit hoeft te zetten en nauwelijks rekening hoeft te houden met opladen en stroomverbruik. Ook zijn ze minder storend in je dashboard, omdat je ze gemakkelijk ergens ongezien weg kan werken.

Het vereiste abonnement van een tientje per maand vinden we toch ook wat gortig. Het was wat ons betreft beter geweest als Flitsmeister de DASH gewoon liet verbinden aan je iPhone voor de vereiste internetverbinding, maar dat je dan wel het Pro Plus-abonnement van Flitsmeister moet hebben. De extra kosten voor de eigen dataverbinding wegen niet op tegen de voordelen ervan.