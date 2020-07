Minder stroomverbruik door Chrome

Google gaat het hoge batterijverbruik vooral aanpakken door beter met openstaande Chrome-tabbladen om te gaan. Er zal voortaan beter prioriteit worden gegeven aan actieve tabs en minder aan tabs die op de achtergrond open staan. Dit zou volgens Google een “dramatische impact op batterij en performance” hebben. Er lopen al enkele tests waaruit dat blijkt.



Afgelopen mei verbeterde Google de accuduur al door zware advertenties te blokkeren. Ook beperkte Google de hoeveelheid resources die een reclame kan gebruiken, voordat er interactie met de gebruiker plaatsvindt. Chrome krijgt binnenkort een update met nog meer optimalisaties, waardoor belangrijke delen van de software sneller draaien. Het plan is om eind augustus een stabiele versie uit te brengen.

Twee uur langer je MacBook gebruiken

De browser zal de komende maanden minder resources gaan gebruiken.

De accuduur van je MacBook kan door deze aanpassingen opeens 2 uur langer zijn, zo bleek uit gelekte interne informatie. Daarbij had de browser 36 tabbladen open staan en gebeurde er verder niets. De accuduur was ook langer als iemand actief gebruik maakte van de macBook. Nu heeft Google de plannen ook bevestigd in een interview met The Wall Street Journal. Max Christoff, directeur van Chrome browser engineering zegt daarin:

Ik zie performance van Chrome als een reis, niet als een bestemming. Dit is een doorlopende investering in het verbeteren van snelheid, performance en batterijduur.

Eén van de experimentele functies in Chrome 86, die op 5 juli al werd ontdekt, zorgt dat de browser anders omgaat met webpagina’s die op de achtergrond draaien. Deze functie beperkt het aantal keren dat een Javascript-timer wakker wordt naar 1 keer per minuut.

In onderstaande tabel is te zien dat de MacBook-accu gemiddeld in 6,4 uur leegloopt als je Chrome gebruikt, terwijl je met Safari 9,3 uur met je accu kunt doen. Stap je over naar Chrome 86, dan gaat de accu gemiddeld 8.2 uur mee.

Ondertussen zit Apple ook niet stil. Er komen veel nieuwe functies aan voor Safari in MacOS Big Sur, waaronder support voor webextensies van andere browsers in Safari 14.