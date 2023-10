Met enige regelmaat introduceert Google nieuwe functies in Google Maps, dat ook onder Apple-gebruikers een favoriet onder de navigatie-apps is. Deze keer kondigt Google een vijftal nieuwe functies aan, waarvan een aantal gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en reeds al eerder aangekondigd zijn. We zetten de nieuwste Google Maps-updates voor je op een rij.

#1 Vernieuwde Google Maps-kaart

Google Maps krijgt binnenkort een nieuwe weergave op de kaart. Google zegt dat daarop gebouwen realistischer worden weergegeven en dat de kleuren een update krijgen. Dat zou de kaart duidelijker moeten maken. Daarbij is er ook aandacht voor de kaart tijdens de navigatie. Zo laat de app tijdens het navigeren op een druk kruispunt ingezoomd zien welke rijstrook je moet hebben. Google zegt dat deze verbeteringen voor de kaarten de komende maanden geïntroduceerd worden in twaalf landen, waaronder Nederland.

#2 Immersive View met routes in Amsterdam en meer

Eerder dit jaar introduceerde Google Maps al de Immersive View. Dat is een 3D-weergave van een stad, waarbij de beelden zich aanpassen aan de tijd en het weer. Zo bekijk je bijvoorbeeld Amsterdam in 3D in het donker, in de regen of op een stralende dag. Vanaf deze week kun je in geschikte steden de Immersive View ook met routes gebruiken. Je kunt dan je geplande route in deze Immersive View bekijken, zodat je beter weet hoe je precies moet fietsen. Google heeft deze functie gemaakt met kunstmatige intelligentie en door beelden van Street View en luchtfoto’s te combineren. Het zal vanaf deze week beschikbaar zijn in Amsterdam, Barcelona, Londen, Los Angeles en nog enkele andere wereldsteden.

#3 Lens in Maps: bekijk een stad in AR

In Google Maps vind je in de zoekbalk een nieuwe Lens-knop. Deze functie gebruikt AI en augmented reality om via de camera van je iPhone te laten zien waar er leuke bezienswaardigheden te ontdekken zijn. Google zegt dat dit vooral handig is om verborgen parel te ontdekken op vakantie. De functie komt beschikbaar in meer dan 50 steden wereldwijd, waaronder Amsterdam, Berlijn, Rome en Brussel.

#4 Meer info over laadpalen

Google Maps gaat ook meer info tonen over laadpalen en elektrische oplaadpunten voor je auto. Bij de laadstations in Google Maps kan je zien of deze geschikt is voor jouw auto, wat de laadsnelheid is en zelfs wanneer deze voor het laatst gebruikt is. Deze functies worden deze week wereldwijd uitgerold.

#5 Natuurlijke taal in zoekfunctie voor inspiratie

Als je niet weet wat je op een vrije dag moet doen, kun je de komende weken met meer natuurlijk taalgebruik inspiratiesuggesties krijgen. Dankzij de thematische resultaten voor activiteiten en restaurants kun je bijvoorbeeld vragen “dingen om te doen in Amsterdam”, waarna Google Maps suggesties geeft. De zoekfunctie is daardoor niet meer alleen een tool om te zoeken naar een restaurant of locatie waarvan je de naam al weet, maar ook om jou op weg te helpen en nieuwe dingen te ontdekken.