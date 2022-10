iCulture Vandaag: dit was vrijdag 21 oktober 2022

Vandaag was het weer tijd voor de nieuwe iCulture Podcast S04 E10. We bespreken in deze aflevering de belangrijke vraag: Is Apple gek geworden? Wij zijn er niet zo zeker van dat Apple een goede stap zet met de huidige iPad line-up. Benieuwd waarom? Dat hoor je in deze aflevering! Verder bespreken op de website we of er nog Apple events in 2022 komen en hoe het zit met Apple producten in 2022. Is daar nog wat nieuws te verwachten? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

