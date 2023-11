De afgelopen maanden heeft OpenAI al voor heel wat verrassingen gezorgd. Het AI-bedrijf heeft met ChatGPT laten zien dat je bepaalde taken heel behoorlijk door een digitale assistent kunt laten uitvoeren. OpenAI heeft ook de Whisper engine, waarmee je spraak naar tekst kunt omzetten. Dit maakt het omzetten van opnames naar een geschreven tekst veel sneller en gemakkelijker. In Audio Hijack zit het nu als betafunctie ingebouwd. Deze populaire audio-software werd ooit door Steve Jobs van de ondergang gered toen de makers in 2003 op de rand van de afgrond stonden. Een betere aanbeveling kun je je als softwaremaker niet wensen.

Opnames uitschrijven met Audio Hijack

Er zijn al speciale apps om Whisper te gebruiken, zoals MacWhisper van de Nederlander Jordi Bruin en Transcriptionist van de makers van Ferrite. Dat het nu in Audio Hijack is ingebouwd, maakt het gebruik een stuk makkelijker. Je bent toch al bezig om je audio in deze app te bewerken en het omzetten naar een transcriptie is dan een kleine extra stap. Het nieuwe blok ‘Transcribe’ maakt het mogelijk om al tijdens de opname on-the-fly een transcriptie te maken en daarbij sprekers op verschillende audiokanalen van elkaar te onderscheiden. De eerste tests zijn veelbelovend. Je moet de tekst nog wel even nalezen en je kunt het niet zomaar publiceren, maar voor een bèta ziet het er indrukwekkend uit. Paul Kafasis van Rogue Amoeba zegt dat de functie nog verder verfijnd zal worden. Het gebruikt dezelfde onderliggende Whisper-technologie als in de andere apps, maar het uitschrijven van de tekst gebeurt al terwijl je aan het opnemen bent.

Je hebt versie 4.3 van Audio Hijack nodig om de transcriptie-functie te kunnen gebruiken. Na de eerste download is de Large Language Module (LLM) klaar voor gebruik. Het instellen van de functie is heel eenvoudig: sleep een Transcribe-blok op het canvas en kies voor een hoge nauwkeurigheid of minder resources. De eerste optie levert minder tijd voor nabewerking op, terwijl de tweede optie beter is als je weinig schijfruimte hebt.

Je kunt het Transcribe-blok toevoegen aan elke opname-instelling en zodra je op de knop Run drukt, begint de transcriptie automatisch. Er zijn geen extra kosten voor het uitschrijven van de tekst en er zijn ook geen beperkingen qua lengte. Wel zul je de software zelf moeten aanschaffen. Versie 4.3 is een gratis update voor mensen die al versie 4 hebben en mensen met versie 3 kunnen upgraden voor $35. Nieuwe gebruikers betalen $77.