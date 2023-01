We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Servant (S04)

Het vierde en laatste seizoen van de spannende serie Servant, over een kindermeisje dat komt te werken voor een getraumatiseerde vrouw. Geproduceerd door M. Night Shyamalan.

Bekijken: Servant

Welcome to Chippendales (S01)

Te zien bij: Disney+

Welcome to Chippendales vertelt het ongelooflijke waargebeurde verhaal van Somen ‘Steve’ Banerjee, een Indiase immigrant die de oprichter werd van ’s werelds grootste mannelijke stripimperium en hem daarbij niets in de weg liet staan.

Suzan & Freek: Tussen Jou en Mij

Te zien bij: Netflix

Documentaire over het Achterhoekse zangduo dat doorbrak met ‘Als het avond is’. Ze vertellen over hun relatie en hun succes. Al snel wordt duidelijk dat de twee niet het leven leiden an een rockster. En ook hun muzieknummers en uitspraken in de media zijn nooit baanbrekend. Maar zijn ze daarmee saai?

The Hatchet Wielding Hitchhiker

Te zien bij: Netflix

Deze documentaire gaat over Kai, de ‘lifter met de bijl’, die eerst een meme en toen een moordenaar werd. Ook het mediacircus rond zijn roem en val komt aan bod.

Dog Gone

Te zien bij: Netflix

Wanneer zijn geliefde hond Gonker vermist raakt, gaat een jong man (Johnny Berchtold) met zijn vader (Rob Lowe) op een enorme zoektocht om hem te vinden en hem zijn levensreddende medicatie te geven.

Velma (S01)

Te zien bij: HBO Max

Ontdek de oorsprong van de speurneus en lid van de Mystery Inc. bende, Velma. De eerste twee afleveringen van het eerste seizoen zijn te zien.

Zillion

Te zien bij: Amazon Prime Video

Belgische dramafilm over de opkomst en ondergang van Zillion, de megadiscoteek in Antwerpen. Het is 1997. Frank Verstraeten, een computergenie met een neus voor zaken, een fascinatie voor het nachtleven en een ongezonde bewijsdrang, wil slechts één ding: een eigen discotheek die de concurrentie overtreft. De futuristische megadiscotheek Zillion is een feit en Frank wordt dé spilfiguur van het Antwerpse nachtleven. Hij omringt zich met de mooiste vrouwen van België en gaat samenwerken met pornokoning Dennis Black Magic. Helaas duurt het sprookje niet lang.

Three Pines (S01E01-E02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Hoofdinspecteur Armand Gamache van de Sûreté du Québec en zijn team onderzoeken een serie verbijsterende moorden in het mysterieuze dorpje Three Pines in de Eastern Townships. Ze onthullen de begraven geheimen van de excentrieke bewoners van het dorp, waardoor Gamache zich gedwongen ziet om ook zijn eigen diep weggestopte geheimen onder ogen te zien.

Echte meisjes in de jungle (S01E01-E02)

Te zien bij: Videoland

Gaby, Louisa, Diva, Janice, Michella, Lena, Jill, Kelly, Esmée, Fabiola, Annebel en Channah gaan het grote avontuur aan in Laos. De influencers moeten zien te overleven in de wildernis, maar met name met elkaar. Aan presentator Valerio de taak om de dames een beetje fatsoenlijk met elkaar om te laten gaan.

Upright (S01-S02)

Te zien bij: Ziggo

Als Lucky Flynn hoort dat zijn moeder stervende is, besluit hij naar de andere kant van Australië te rijden om haar te zien, waarbij hij niets anders inpakt dan een piano. Maar zijn plannen worden in de war geschopt als hij Meg ontmoet.