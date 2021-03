De Nederlandse overheid komt binnenkort met de CoronaCheck-app, die in de toekomst ook kan dienen als vaccinatiebewijs. De CoronaCheck app is een soort testbewijs om meer vrijheid te krijgen.

Vorig jaar bracht de Nederlandse overheid de CoronaMelder-app uit. Die app is vooral bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar nu de vaccinaties op gang komen en er her en der wat meer versoepelingen komen, wil de overheid nog een tweede app gaan gebruiken om iedereen meer vrijheid te geven. Testevenementen gaan de CoronaCheck-app binnenkort gebruiken. Met de app checken evenementen en andere locaties of iemand coronavrij is. De app is daarmee een soort coronapaspoort.



CoronaCheck app: toegangsapp met negatief test- en vaccinatiebewijs

De afgelopen tijd zijn er in samenwerking met de overheid al enkele fieldlabevenementen georganiseerd, om te zien hoe mensen zich gedragen. Vanuit die ervaring kijkt de overheid of en hoe evenementen weer veilig georganiseerd kunnen worden. Binnenkort gebruiken evenement voor het toegangstesten de CoronaCheck-app. Via een QR-code controleren ze aan de deur of iemand onlangs negatief getest is op het coronavirus. De app wordt aankomend weekend voor het eerst gebruikt bij zo’n testevenement.

Tijdens de coronapersconferentie van gisteren liet minister Hugo de Jonge weten dat de overheid nu onderzoekt of die app ook gebruikt kan gaan worden als een vaccinatiebewijs. Doordat de app alleen een groen vinkje aan de deur laat zien door de QR-code te scannen, ziet diegene die scant niet of je gevaccineerd bent of dat je een negatieve coronatest hebt gedaan. De minister benadrukt nogmaals dat het vaccineren daarmee niet (direct of indirect) verplicht wordt.

Bekijk ook De CoronaMelder-app: alles wat je moet weten over de Nederlandse corona-app De CoronaMelder-app is de corona-app van de Nederlandse overheid. De app is beschikbaar voor onder andere de iPhone. De app moet de verspreiding van het coronavirus voorkomen, maar hoe werkt de app precies?

CoronaCheck binnenkort met persoonsgegevens

De huidige versie van de app die testevenementen gebruiken, bevat nog geen persoonsgegevens. Op den duur moet dat wel gaan gebeuren, om te voorkomen dat mensen een negatieve test in de app zetten en de telefoon aan iemand anders geven om toegang tot een evenement te krijgen. Om welke persoonsgegevens het precies gaat, is nog niet duidelijk.

De app wordt volgens de minister ‘in alle openheid ontwikkeld’. Er is een GitHub-pagina van het ministerie waar meer over het project te vinden is. De CoronaMelder-app maakt gebruik van een systeem dat door Apple en Google ontworpen is. Dat is bij CoronaCheck niet het geval.

De versie van de CoronaCheck met persoonsgegevens komt in mei beschikbaar. Op welke locaties het tonen van de QR-code van de app verplicht wordt, is nog niet duidelijk.

Apple: alleen apps van officiële instanties

Apple heeft voor dergelijke vaccinatie-apps regels opgesteld. Net als voor de andere corona-apps geldt dat alleen officiële instanties zo’n vaccinatie-app mogen maken. Een particulier kan dus niet zomaar zelf een eigen app met achterliggend systeem in de App Store zetten. Hiermee voorkomt Apple een wildgroei aan apps. In Los Angeles is er een app waarmee inwoners hun vaccinatiebewijs in de Wallet-app kunnen zetten. Of daar ook voor Nederland plannen voor zijn, is niet bekend.