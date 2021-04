Gebruikers zijn enthousiast over de nieuwe iMac, maar één ding zit niet helemaal lekker. De iMac is verkrijgbaar in allerlei pasteltinten en met een witte schermrand, maar Apple is daarbij de liefhebbers van duistere tinten helemaal vergeten. dbrand biedt nu een oplossing.

Wil je een nieuwe 24-inch iMac met M1, dan zit er altijd een witte rand rondom het scherm. Dat lijkt een wat onlogische keuze van Apple , want de witte rand beperkt het contrast van het scherm. Vrijwel alle beeldschermen en televisies hebben een zwarte rand, omdat het rustiger oogt, omdat zwart het licht absorbeert en omdat een zwarte rand vrijwel onzichtbaar wordt als je naar het scherm kijkt. Een matzwarte iMac, of desnoods een spacegrijze zoals alle andere producten in het assortiment van Apple , dat zouden veel mensen eigenlijk liever hebben gezien. Maar dbrand is er blij mee, want het levert extra handel op, in de vorm van skins.

