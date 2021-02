Chrome slurpt nog steeds RAM

De test werd gedaan in macOS Big Sur door Morten Just, maker van de app Flotato. Daarbij is het goed om te weten dat Just niet helemaal onafhankelijk is. Zijn app Flotato biedt een lichtgewicht alternatief voor Chrome. Flotato zet webpagina’s om naar apps, die heel weinig RAM gebruiken. Enerzijds is Just dus een expert, maar ook iemand die er belang bij heeft om zijn eigen oplossing in een gunstig daglicht te plaatsen. Zijn metingen pakken echter gunstig uit voor Safari, waar hij zelf geen belang bij heeft.



Uit de tests bleek dat onder normale omstandigheden Google Chrome-browser 10x meer RAM nodig heeft dan Safari. Just legt in een blogposting uit wat hij precies heeft gedaan en onder welke scenario’s. Hij begon met een virtuele machine en daarna testte hij op een 16-inch MacBook Pro uit 2019 met 32GB RAM. In de eerste testronde voerde hij willekeurige handelingen uit, zoals je normaal doet tijdens het browsen: wat bladeren, nieuwe tabbladen openen, een e-mail in Gmail typen en Twitter openen. Hij gebruikte hiervoor twee geopende tabbladen. Daarbij gebruikte Chrome 1GB RAM, terwijl Safari maar 80MB nodig had.

Toen het aantal tabbladen omhoog ging naar 54 bleek Chrome 24x meer RAM per tabblad nodig te hebben, vergeleken met Safari. Er waren geen extensies geïnstalleerd. Chrome gebruikte 290MB RAM per geopend tabblad, Safari slechts 12MB RAM per tab. Hoewel Chrome probeert om de hoeveelheid geheugen te beperken, lukt dat niet zo goed.

Er is wat kritiek op Just, omdat hij geen rekening heeft gehouden met de render-processen in Safari en alleen kijkt naar de browserprocessen. Onder andere omstandigheden kunnen er ook andere resultaten uitkomen. Maar feit blijft dat Chrome nog steeds geen ideale browser is.

Google probeert al lang iets te doen aan het geheugengebruik van Chrome, dat zowel op Mac als op Windows speelt. Ondertussen verbetert Apple de Safari-browser ook steeds meer. In macOS Big Sur zouden veelbezochte websites 50% sneller laden dan in Chrome. Ook kun je 1,5 uur langer videostreamen en een uur langer browsen, omdat de batterij minder snel leeg gaat.