Weekend-kijktips: For All Mankind, Força Koeman en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu bij Apple TV+: For All Mankind, seizoen 2

Voor de fans van For All Mankind is nu het moment om seizoen 2 te kijken. Je kunt de eerste aflevering kijken op elk device met de Apple TV-app. De serie is geschreven door Ronald D. More en volgt de ontwikkelingen als de wereldwijde ‘space race’ nog steeds door was gegaan. We gaan in het tweede seizoen verder in 1983, tien jaar na het eerste seizoen. Middenin de Koude Oorlog vechten de VS en de USSR om hulpbronnen op de maan. Ronald Reagan is president en heeft grote ambities op het gebied van wetenschap en ruimtevaart. In veel persoonlijke verhalen in de serie speelt mee dat de NASA veel meer een militaire organisatie is geworden. En dan is er ook nog de dreiging van een nucleaire oorlog.

Apple heeft voor dit tweede seizoen een speciale augmented reality-app en een podcast uitgebracht. De eerste is alleen verkrijgbaar in de Amerikaanse App Store, de andere is wel gewoon te luisteren. Daarin worden de afleveringen van het tweede seizoen besproken. De podcast wordt gepresenteerd door Krys Marshall, die Commander Danielle Poole speelt in de serie. Er komen ruimte-experts, acteurs en makers van de serie langs om commentaar te geven. In For All Mankind spelen verder Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones en Jodi Balfour mee.

Bekijken: For All Mankind

Apple TV+ programmering voorjaar/zomer 2021

Apple heeft de komende shows voor de lente en zomer van 2021 aangekondigd. Dat gebeurde tijdens de Television Critics Association Winter 2021 Press Tour. Er zitten een paar nieuwe films en series bij en bestaande succesnummers krijgen een vervolg. In een twee minuten durende YouTube-video komen ze allemaal langs: The Morning Show seizoen 2, See seizoen 2, For All Mankind seizoen 2 (nu al te kijken), Servant seizoen 2 (nu al te kijken), Central Park seizoen 2, Mythic Quest seizoen 2 en de nieuwe shows The Mosquito Coast, Lisey’s Story, Schmigadoon, Mr. Corman, Foundation, The Shrink Next Door, en Physical.

Ook krijgen de films Palmer en Cherry extra aandacht. Apple gaat binnenkort een documentaire met Billie Eilish uitzenden, die ongetwijfeld veel kijkers gaan trekken. Een van de eerste series om in het voorjaar naar uit te kijken is The Mosquito Coast (zie trailer).

De zomer is het moment om onder andere Physical, Lisey’s Story en Schmigadoon te gaan kijken.

Dit is de line-up:

Billie Eilish documentaire – 26 februari

Cherry, met Tom Holland – 12 maart

The Mosquito Coast – 30 april

Mythic Quest seizoen 2 – 7 mei

Ghostwriter seizoen 2 – voorjaar 2021

Home Before Dark seizoen 2 – voorjaar 2021

Central Park seizoen 2 – zomer 2021

Ted Lasso seizoen 2 – zomer 2021

The Morning Show seizoen 2 – zomer 2021

Truth Be Told seizoen 2 – zomer 2021

Lisey’s Story – zomer 2021

Mr. Corman – zomer 2021

Schmigadoon – zomer 2021

Physical – zomer 2021

Foundation – najaar 2021

See seizoen 2 – najaar 2021

The Muppet Show (seizoen 1-5)

Te zien bij: Disney+

Alle vijf seizoenen van The Muppet Show uit 1976 t/m 1981 zijn nu te zien bij Disney+. Daarnaast kun je kijken naar de nieuwe serie Muppets Now, die al wat langer beschikbaar is. Ga mee met Kermit, Miss Piggy, Fozzie Beer, Gonzo, de Zweedse Kok en alle anderen, met originele liedjes, sketches en gasten. Geschikt voor alle leeftijden.

Flora en de Fantastische Eekhoorn

Te zien bij: Disney+

Ook leuk voor de kinderen: een nieuwe familiefilm op Disney+ uit 2021. Flora en de Fantastische Eekhoorn (Flora & Ulysses) is gebaseerd op het populaire boek over het 10-jarige meisje Flora, dat van stripboeken houdt. Haar ouders zijn onlangs gescheiden. Nadat ze een eekhoorn redt die ze Odysseus noemt, komt Flora erachter dat ze unieke superkrachten heeft.

Burden

Te zien bij: Netflix

Een jongeman die de top van de Ku Klux Klan in Zuid-Carolina bereikt, besluit de organisatie met onverwachte hulp te verlaten. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Behind Her Eyes (S01)

Te zien bij: Netflix

Een alleenstaande moeder raakt verstrikt in psychologische spelletjes als ze een affaire begint met haar baas, een psychiater, en heimelijk vrienden wordt met zijn vrouw.

John Wick 2

Te zien bij: Netflix

John Wick heeft zijn leven als huurmoordenaar de rug toegekeerd, tot één van zijn ex-partners de macht wil grijpen over een gevaarlijke Italiaanse killer-bende en John, door een eed uit het verleden, verplicht is om hem te helpen. Hij reist af naar Rome, waar hij oog in oog komt te staan met ‘s werelds meest dodelijke huurmoordenaars.

Força Koeman (S01)

Te zien bij: Videoland

Het was de grote droom van Ronald Koeman: trainer worden van FC Barcelona. Wij volgden hem op de voet in zijn eerste maanden als trainer. Van het contract tot aan zijn gezin: alle deuren gaan open. De driedelige docuserie Força Koeman zie je vanaf 17 februari.

I Am Not a Hero

Te zien bij: Amazon Prime Video

In de frontlinie van de noodsituatie in de Belgische ziekenhuizen, terwijl het aantal doden stijgt en het Erasmusziekenhuis de druk nauwelijks nog aan kan, schetst deze documentaire de gezondheidswerkers in het epicentrum van de crisis met een ongekende filmische kwaliteit en met diepgaande, zorgvuldig vormgegeven verhalen.

The Hunger Games

Te zien bij: Amazon Prime Video

Deze week zijn er meerdere films uit de Hunger Games-reeks op Amazon verschenen. In In de ruïnes van wat ooit Noord-Amerika was, heerst het Capitool genadeloos over de twaalf overgebleven districten. Elk jaar moeten de districten een jongen en een meisje tussen de 12 en 18 jaar oud afvaardigen om deel te nemen aan de Hunger Games, die live uitgezonden worden op televisie. Slechts één van hen zal overleven.

Stan & Ollie

Te zien bij: Film1

Stan en Ollie, beter bekend als Laurel en Hardy, is het grootste komische duo dat Hollywood gekend heeft. Met een gouden tijdperk op zak, besluit het duo jaren later hun triomfantelijke afscheidstournee te plannen in Groot-Brittannië.

Tiger (S01)

Te zien bij: Ziggo

HBO Sports presenteert een onthullende tweedelige documentaire die de opkomst, ondergang, en epische terugkeer van golflegende Tiger Woods laat zien.