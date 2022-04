We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Shining Girls

Er is een nieuwe thrillerserie te zien op Apple TV+: Shining Girls, gebaseerd op een boek van Lauren Beukes. In de hoofdrol zien we de bekende actrice Elisabeth Moss, die Kirby speelt. Zij bevindt zich in een steeds veranderende realiteit, waarbij gebeurtenissen in tijd en ruimte op een mysterieuze wijze met elkaar zijn verbonden. Een moord blijkt gekoppeld te zijn aan een aanval die plaatsvond toen ze kind was en dat is de aanzet om er eens beter in te duiken.

Shining Girls kreeg lovende reacties van critici, vooral omdat het net iets anders is dan een standaardverhaal over een moord die onderzocht moet worden. In de cast treffen we ook Wagner Moura, Jamie Bell en Phillipa Soo aan. De serie is geproduceerd door Appian Way, het productiebedrijf van Leonardo DiCaprio.

De eerste drie afleveringen zijn nu te zien. De rest komt steeds elke vrijdag beschikbaar.

Bekijken: Shining Girls

Nieuw op Apple TV+: Make or Break

Deze nieuwe surfdocumentaire is nu te zien op Apple TV+. We volgen hierin een groep professionele surfers en hun verhalen, terwijl ze een gooi doen naar het kampioenschap. Enkele namen: Kelly Slater, Stephanie Gilmore, Gabriel Medina, Tyler Wright, Italo Ferreira en Tatiana Weston-Webb. Met beelden achter de schermen en het persoonlijke leven van de surfers die meedoen aan het 2021 Men’s and Women’s WSL CT-kampioenschap krijgen we een goed beeld wat het betekent om topsurfer te zijn.

Bekijken: Make or Break

Waiting For The Barbarians

Te zien bij: Disney+

Al tientallen jaren is een oude, beschaafde magistraat trouwe een dienaar van een dorp aan de grens van het Rijk. Al die jaren negeert hij een mogelijk dreigende oorlog met de barbaren, een nomadenvolk in het grensgebied. Wanneer de regering het decreet uitvaardigt dat de barbaren moeten worden vervolgd, raakt de oude man verwikkeld in een persoonlijk conflict.

FORD v FERRARI

Te zien bij: Disney+

Academy Award Winnaars Matt Damon en Christian Bale schitteren in LE MANS ’66, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de visionaire Amerikaanse auto-ontwerper Carroll Shelby (Damon) en de onverschrokken Britse bestuurder Ken Miles (Bale), die samen een revolutionaire raceauto voor Ford Motor Company bouwen om te wedijveren met Enzo Ferrari’s racewagens tijdens de 24 uur van Le Mans in 1966.

365 Days: This Day

Te zien bij: Netflix

Laura en Massimo zijn terug en sterker dan ooit. Maar Massimo’s familiebanden en een mysterieuze man die Laura’s hart wil veroveren, bemoeilijken hun liefde.

Ozark (S04 Deel 2)

Te zien bij: Netflix

Een financieel adviseur verhuist met zijn gezin van Chicago naar de Ozarks in Missouri, waar hij binnen vijf jaar 500 miljoen dollar moet witwassen voor een drugsbaas.

Silverton Siege

Te zien bij: Netflix

Na een mislukte sabotagemissie belanden drie antiapartheidsstrijders in een gespannen gijzeling in een bank. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

We Own This City (S01)

Te zien bij: HBO Max

We Own This City is ontwikkeld door George Pelecanos en David Simon, en geregisseerd door Reinaldo Marcus Green. De mini-serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Justin Fenton, journalist bij de Baltimore Sun. De serie gaat over de opkomst en ondergang van de Gun Trace Task Force van de Baltimore Police Department. Het toont de corruptie en morele ondergang van een Amerikaanse stad, waar het beleid tegen drugs en massa-arrestaties prioriteit hadden boven daadwerkelijk politiewerk.

Bang Bang Baby (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Alice is een tienermeisje dat verwikkeld raakt in de criminele onderbuik van Milaan voor de liefde van haar vader. Om zich te redden, gebruikt Alice haar verbeelding, beïnvloed door muziek, TV en popcultuur van haar tijd: de jaren ’80.

Morgan Vs Trump (S01E01-E02)

Te zien bij: Videoland

Brits journalist Piers Morgan interviewt oud-president van de Verenigde Staten, Donald Trump.

The Devil You Know

Te zien bij: Pathé Thuis

Na een leven vol problemen krijgt een man de kans om dingen te veranderen met de liefde en steun van zijn familie. Ondanks dat hij het goede probeert te doen, keert hij langzaam terug naar de donkere plek die hij heeft overwonnen…

Meer kwaliteitsfilms kijken?

