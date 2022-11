Er zou online een database van bijna 500 miljoen telefoonnummers wereldwijd zijn, die gebruikt worden in WhatsApp. Het gaat daarbij om 8,6 miljoen nummers van Nederlandse en Belgische gebruikers. Het is echter onduidelijk waar dit lek precies vandaan komt.

Database met WhatsApp-nummers gelekt

De database bevat dus in totaal bijna 500 miljoen nummers, die allemaal geregistreerd staan bij WhatsApp. Het grootste gedeelte van die nummers is afkomstig van gebruikers uit Egypte, Italië, de VS en Saudi-Arabië, maar het gaat ook om een aanzienlijk aandeel van Nederlandse en Belgische WhatsApp-gebruikers. Het gaat daarbij om zo’n 5,4 miljoen Nederlandse nummers en 3,2 miljoen Belgische nummers. Wat betekent dit lek voor jou?



Het lek is gepost op een hackingforum, waar de database van 487 miljoen WhatsApp-nummers verkocht wordt. Het is niet helemaal duidelijk hoe de hacker aan de lijst met nummers gekomen is. Vermoedelijk is de database buitgemaakt door middel van scraping . Cybernews ontving een sample van bijna tweeduizend nummers en kon bevestigen dat het inderdaad allemaal om nummers gaat die bij WhatsApp geregistreerd staan. De database bestaat uit alleen maar telefoonnummers en zonder namen, profielfoto’s of andere persoonsgegevens.

Het is niet duidelijk of het lek bij WhatsApp zelf zit of dat het simpelweg alleen maar nummers zijn die in WhatsApp geregistreerd staan. Cybernews heeft bij Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, om een reactie gevraagd, maar heeft tot op heden nog niets vernomen. Hoewel het in eerste instantie onschuldig klinkt, kan een gelekt telefoonnummer vervelende gevolgen hebben.

Het nummer kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan andere datalekken, waarbij meer gegeven als telefoonnummers gelekt zijn. Denk aan een naam en geboortedatum. Door dit te combineren, kan er een completer beeld van een gebruiker naar voren komen. Dat kan weer gebruikt worden om fraude te plegen of gebruikers op te lichten met malafide linkjes en phishing. Identiteitsfraude is ook nog mogelijk, waarbij iemand zich als jou voor doet.

Wat kun je hier zelf aan doen?

Om fraude en oplichting te voorkomen, is het belangrijk om zorgvuldig te zijn met waar je je gegevens deelt. Vul niet zomaar je telefoonnummer of e-mailadres in op een willekeurige website. Als jouw nummer in de database zit, kun je daar helaas niet zo veel aan doen. Er is wel een website waar je kunt zien of jouw e-mailadres of telefoonnummer betrokken is bij een datalek. Verder is het belangrijk om je WhatsApp-account veilig te houden. Je kunt bijvoorbeeld een WhatsApp-tweestapsverificatiecode instellen en je WhatsApp-backup beveiligen. Lees ook ons artikel over WhatsApp fraude en hoe je dit herkent en wat je ertegen kan doen.