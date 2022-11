iCulture Vandaag: dit was donderdag 24 november 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 24 november 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is vandaag weer tijd voor de nieuwste iCulture Podcast (#S04E11). We bespreken het najaar van Apple en onze ervaringen met de nieuwste hardware en software. Verder bespreken we vandaag de slechte werkomstandigheden bij Apple’s fabrieken in China. Ook wordt er bericht over een grootschalig lek bij WhatsApp. Bijna 500 miljoen telefoonnummers zijn gelekt. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices