Als je na de release van iOS 14.6 op zoek was gegaan naar betaalde podcasts van je favoriete makers, dan kon je lang zoeken. Nog niemand leek de nieuwe feature te hebben opgepikt. Nu blijkt waarom dat is: Apple heeft de functie nog niet uitgerold. Podcasters konden zich wel aanmelden voor de betaalfunctie, maar kunnen er nog geen gebruik van maken. In juni gaat het alsnog van start. Als reden geeft Apple dat het bedrijf “iedere betrokkene een goede ervaring” wil geven.



Verderop kun je de tekst van de e-mail lezen. Apple schrijft daarin dat de respons op de aankondiging goed is geweest, maar dat sommige podcasters vertragingen hebben ervaren bij het beschikbaar komen van hun content en toegang tot Apple Podcasts Connect. Deze problemen zijn nu opgelost, maar voor de uitrol van de betaalfunctie is het nog wat te vroeg. Op basis van iOS 14.6 en de feedback die daarop is gekomen heeft Apple nog wat aanpassingen gedaan. Aanvullende verbeteringen voor de Podcast-bibliotheek komen in de nabije weken.

Er waren nogal wat klachten van luisteraars, nadat iOS 14.6 met de vernieuwde podcast-app verscheen. Zo bleek de app allerlei oude afleveringen te downloaden en was het niet meer mogelijk om te luisteren naar een aflevering, zonder je erop te abonneren. Het verwijderen van podcasts bleek ook moeilijker te zijn gemaakt.

Apple zal de podcasters op de hoogte stellen wanneer het zover is en zal dan ook tips geven hoe je je betaalde abonnement het beste kunt aanpakken.

Exclusieve content

Apple kondigde de betaalde podcasts aan tijdens het Spring Loaded-event. Podcasters kunnen exclusieve content en andere extra’s aanbieden achter een betaalmuur. De afleveringen zelf blijven gratis om te beluisteren, maar betalende fans kunnen eerder toegang krijgen tot betaalde afleveringen. Het afrekenen verloopt via je App Store-account. Hoewel het een makkelijke manier is om wat bij te verdienen, heeft het voor podcasters ook een nadeel: het werkt alleen voor mensen die via Apple’s Podcasts-app luisteren. Wil je dezelfde bonuscontent ook via andere apps aanbieden, dan zul je voor elke app een andere oplossing moeten zoeken.

iOS 14.6 bevat op zich wel ondersteuning voor podcast-abonnementen, maar de schakelaar is nog niet omgezet. Apple kan op elk moment bepalen wanneer de functie toch live gaat, waarna de benodigde knoppen verschijnen.

Hier is de e-mail van Apple over het uitstel naar juni:

We’re writing to provide an update on the availability of ‌Apple Podcasts‌ Subscriptions and channels. We’ve been delighted by the response to last month’s announcement and it’s exciting to see the hundreds of new subscriptions and channels submitted from creators across the globe every day.

To ensure we are delivering the best experience for creators and listeners, ‌Apple Podcasts‌ Subscriptions and channels will now launch in June. We will communicate further updates on availability, and best practices to help you prepare your subscriptions and channels, through this newsletter.

Over the last few weeks, some creators have experienced delays in the availability of their content and access to ‌Apple Podcasts‌ Connect. We’ve addressed these disruptions and encourage creators experiencing any issues to contact us.

We’ve also heard from listeners and made adjustments based on their feedback with iOS 14.6, which was released on Monday. We will introduce additional enhancements to Library in the coming weeks.