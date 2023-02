De Beats Fit Pro-oordopjes komen binnenkort in drie nieuwe kleuren uit. Het gaat om koraalroze, felgeel en diepzeeblauw. Je had al keuze uit vier verschillende kleuren.

Apple heeft natuurlijk haar eigen AirPods-modellen, maar je zou bijna vergeten dat ook Apple’s merk Beats nog regelmatig met nieuwe modellen komt. De Beats Fit Pro verschenen vorig jaar januari en zijn vooral bedoeld voor actieve sporters dankzij het design met de rubberen oorhaakjes. Sinds het begin kun je kiezen uit zwarte, witte, grijze of paarse versies, maar als dat niets voor jou is, is er goed nieuws. De Beats Fit Pro krijgen een nieuw likje verf en hier zie je hoe ze eruit zien.



Beats Fit Pro in roze, geel en blauw

De nieuwe kleuren zijn een stuk opvallender dan de reeds bestaande kleuren. De nieuwe koraalroze Beats Fit Pro doen ons het meeste denken aan de koraalroze iPhone 5c, al zijn de oordopjes iets lichter. De felgele versie zit een beetje tussen geel en felgroen in en is zonder twijfel de meest opvallende kleur in het assortiment. Voor wie toch liever wat donkerders wil, maar zwart of grijs te saai vindt, is er de donkerblauwe variant. De diepzeeblauw-versie van de Beats Fit Pro lijkt dan weer het meest op de blauwe versie van de iPhone 12.

Behalve de oordopjes zelf, wordt ook de bijbehorende oplaadcase geleverd in de corresponderende kleur. Zowel de binnen- als buitenkant van de Beats Fit Pro-oordopjes verschijnen in dezelfde drie kleuren. Het is niet mogelijk om alleen het doosje los te kopen in een nieuwe kleur, mocht je al een setje Beats Fit Pro-oordopjes hebben.

De Beats Fit Pro zijn zweet- en waterbestendig en zijn voorzien van Apple’s H1-chip. Ook zit er actieve ruisonderdrukking op, inclusief transparantiemodus. Het is daardoor vooral een concurrent voor Apple’s eigen AirPods Pro, al hebben de tweede generatie AirPods Pro wel een nieuwere chip en extra functies in de oplaadcase. De oplaadcase van de Beats Fit Pro kun je alleen opladen met de meegeleverde usb-c-kabel. Je krijgt er ook rubberen oortips bij in drie verschillende maten. Ook deze hebben dezelfde kleur als de oordopjes zelf.

Bekijk ook Alles over de Beats Fit Pro: de sportieve kleine oortjes van Beats De Beats Fit Pro zijn de nieuwste sportieve oortjes van Beats met een adviesprijs van €249,95 . Ontdek de functies, eigenschappen en waar je de Beats Fit Pro kunt aanschaffen.

De drie nieuwe kleuren koraalroze, felgeel en diepzeeblauw van de Beats Fit Pro zijn vanaf 23 februari te bestellen bij Apple. De adviesprijs is €249,95 en dat is dezelfde prijs als de andere kleuren. Zijn de nieuwe kleuren niets voor jou, maar heb je toch wel interesse in deze oordopjes? Dan vind je hieronder in onze prijsvergelijker de laagste prijzen.