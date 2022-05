Restaurants zoeken in Google Maps

Open Google Maps en je ziet bovenin meteen een knop om Restaurants te zoeken. Je krijgt interessante restaurants in de buurt te zien en kunt met de filterfuncties eventueel aangeven hoe duur het mag zijn. Verder kun je op relevantie en afstand sorteren. Zoek je een specifieke keuken zoals Mexicaans of pizza, dan kun je dat natuurlijk ook als zoekterm invoeren.

Heb je geen idee waar je moet beginnen, dan kun je ook op het tabblad Verkennen kijken. Daar vind je plekken die nieuw zijn in de omgeving, op basis van foto’s die door gebruikers zijn toegevoegd. Soms gaat het hier om pas geopende restaurants of plekken die trending zijn. Let goed op de score! Alles boven een 4,5 is een aanrader, terwijl je bij cijfers tot 4 wel eens teleurgesteld kunt raken.

Restaurantinfo bekijken in Google Maps

Heb je een interessant restaurant gevonden, dan kun je in Google Maps behoorlijk wat informatie vinden. Zo kun je uiteraard het adres en de openingstijden vinden en er meteen naartoe navigeren. Maar Google biedt je soms ook de mogelijkheid om een tafeltje te boeken en de menukaart te bekijken. Bij sommige restaurants heeft de eigenaar de complete menukaart geüpload, zodat je een indruk krijgt van wat er te eten valt en wat het kost. Ontbreekt dit, dan hebben eerdere bezoekers vaak een foto van het menu geüpload. Dit kan een menu zijn van een paar maanden geleden, waardoor het niet meer helemaal actueel is. Maar je krijgt toch een goede indruk van het prijspeil en het type gerechten.

Helemaal mooi is dat Google Maps ook foto’s van de gerechten zelf bevat. Dit zijn niet de glamourfoto’s die door het restaurant zijn geüpload, maar foto’s van bezoekers die hun maaltijd hebben gefotografeerd. Zo krijg je een wat realistischer beeld hoe mooi de borden zijn opgemaakt en of het er allemaal een beetje smakelijk uit ziet.

Favoriete restaurants opslaan in Google Maps

Heb je een leuk restaurant bezocht, dan wil je die misschien opslaan voor later. Dat kan:

Open de Google Maps-app op je iPhone. Zoek het restaurant op. Klik op Opslaan en kies de lijst waarin je het restaurant wilt opslaan, bijvoorbeeld ‘Favoriete restaurants’. Je kunt zelf lijsten maken en voorzien van een zelfgekozen naam.

Op latere momenten kun je je favoriete restaurants terugvinden door de Google Maps-app te openen en onderin het scherm op het tabblad Opgeslagen te tikken. Je ziet vervolgens de lijst van goede restaurants die je eerder hebt bezocht.

