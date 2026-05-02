In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Widow’s Bay (seizoen 1)
Een burgemeester in New England die het toerisme op zijn eiland wil stimuleren, moet zich een weg banen door vreemde gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat het eiland weleens vervloekt zou kunnen zijn.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair
In deze vierdelige special zien we hoe het nu gaat met Malcolm (Frankie Muniz). Hij is inmiddels een volwassen, tikkeltje neurotische alleenstaande vader met een tienerdochter, Leah.
Malcolm heeft er jarenlang alles aan gedaan om zijn gezin op veilige afstand te houden van de “gekkigheid” van zijn eigen jeugd. Maar aan die rust komt abrupt een einde wanneer Hal (Bryan Cranston) en Lois (Jane Kaczmarek) eisen dat de hele familie bij elkaar komt voor hun 40-jarig huwelijksfeest.
Malcolm wordt tegen wil en dank teruggezogen in het universum van rondslingerende hamsters, absurde plannen en de oorverdovende woede-uitbarstingen van zijn moeder.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Zwartboek
In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog wordt plotseling de boerderij, waar de Joodse revuester Rachel Stein ondergedoken zit, gebombardeerd. Ze wordt opgevangen door een lokale zeiler, maar krijgt dezelfde avond nog bezoek van Van Gein, die hen waarschuwt dat de Duitsers dit nieuwe adres al op het spoor zijn, en hen een veilige doorvaart door de Biesbosch naar het (bevrijde) zuiden van Nederland aanbiedt. Het bezette deel van Nederland ontvluchten blijkt echter niet zo gemakkelijk als ze had gedacht.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
The Girl with the Dragon Tattoo
De wegens smaad veroordeelde onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist wordt gevraagd een onderzoek in te stellen naar de verdwijning van Harriet Vanger, ruim veertig jaar geleden. De opdrachtgever is de Zweedse industrieel Henrik Vanger, de oom van het meisje. Tegelijkertijd ontdekt de getatoeëerde hacker Lisbeth Salander het complot dat schuilgaat achter de val van Blomkvist. Het lot brengt ze samen en al snel komt het bijzondere duo erachter dat er veel meer mis is met de familie Vanger.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Queer
In Mexico-Stad in de jaren ’50 leidt de Amerikaanse immigrant William een eenzaam leven in een kleine Amerikaanse gemeenschap. De komst van een jonge student zorgt ervoor dat hij eindelijk een betekenisvolle connectie met iemand aangaat.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Dictator
Aladeen is een rijke en meedogenloze dictator, die wordt gegijzeld. Hij wordt vervangen door een naïeve geitenherder, die als twee druppels water op hem lijkt. Met de hulp van Zoey, een mooie, vrijgevige eigenaresse van een Zen Shop, probeert Aladeen zijn macht terug te krijgen. Hij moet koste wat het kost voorkomen dat zijn land in verkeerde handen valt.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Narcosis
Een hecht gezin raakt ontwricht wanneer de vader tijdens een professionele duik niet meer bovenkomt. Geen begrafenis, geen afscheid, alleen een huis vol herinneringen.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Rental Family
Een eenzame, aan lager wal geraakte Amerikaanse acteur die in Tokio woont, gaat aan de slag bij een Japans “rental family”-bedrijf om uiteenlopende stand-in rollen in het leven van anderen te spelen. Gaandeweg ontdekt hij onverwacht geluk binnen zijn nieuwe, samengestelde familie.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl