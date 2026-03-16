AirPods Max 2 vs AirPods Max 1: dit zijn de verschillen (en welke moet je kiezen?)

Als een konijn uit de hoge hoed heeft Apple de AirPods Max 2 aangekondigd. De belangrijkste nieuwe eigenschap van de AirPods Max 2 is de upgrade van de audiochip, van H1 naar H2. Maar wat zijn nu exact de verschillen tussen de AirPods Max 2 en AirPods Max 1? Welke moet je nu kiezen en is het een upgrade waard? In deze vergelijking tussen de functies van de AirPods Max 2 en AirPods Max 1 lees je het.

Verschillen AirPods Max 2 vs AirPods Max 1

De verschillen tussen de AirPods Max 2 hebben allemaal te maken met de nieuwere chip, de H2-chip. Apple heeft de afgelopen jaren allemaal nieuwe functies toegevoegd aan de AirPods-modellen met H2-chip die al die tijd nog ontbraken op de AirPods Max, maar nu dus eindelijk de overstap gemaakt hebben.

#1 Adaptieve audio

De AirPods Max 2 is voorzien van adaptieve audio, een geluidsmodus die de transparantiemodus en ruisonderdrukking combineert. Het luistert naar de omgeving en bepaalt dan of en in welke mate het omgevingsgeluid gedempt wordt. De adaptieve audio is als derde modus in te stellen en via de instellingen kun je ook aangeven in hoeverre de ruis geblokkeerd en toegelaten wordt.

Bekijk ook Zo gebruik je adaptieve audio op de recente AirPods-modellen Op sommige AirPods-modellen is er een derde luistermodus: adaptieve audio. Daarbij wordt het geluid dynamisch aangepast met een mix van actieve ruisonderdrukking en transparantie. Je hoeft dan niet meer handmatig te wisselen tussen beide varianten.

#2 Gespreksdetectie

Gespreksdetectie zorgt ervoor dat je tijdens het praten alsnog je gesprekspartner kan verstaan, zonder dat je de AirPods Max 2 van je hoofd hoeft te halen. De AirPods Max 2 herkent het als je begint met praten, en verlaagt zo automatisch het volume en past de actieve ruisonderdrukking automatisch aan naar de transparantiemodus.

Bekijk ook Gespreksdetectie op de AirPods: wat is het en hoe activeer je het? Gespreksdetectie is een handige functie op bepaalde AirPods-modellen, waarmee je automatisch het volume kan verlagen. Wij laten je zien hoe je dit inschakelt, op welke modellen het werkt en meer.

#3 Live vertalen

Sinds eind vorig jaar kun je met de AirPods live vertalen, maar alleen bij de modellen met H2-chip. Het is daarom nu ook beschikbaar op de AirPods Max 2. Als je met iemand aan het praten bent die in een andere taal spreekt, kunnen de AirPods Max 2 die spraak oppikken, waarna een stem het automatisch voor jou vertaalt en in bijvoorbeeld het Engels voor jou uitspreekt. Dit is een Apple Intelligence-functie, dus je hebt ook wel een geschikte iPhone nodig om dit te gebruiken. Live vertalen werkt helaas niet in het Nederlands.

Bekijk ook Zo gebruik je Live Vertalingen op je AirPods (maar nog niet in het Nederlands) Nieuwere AirPods bieden de mogelijkheid voor Live Vertalingen door middel van spraak. Je krijgt dan in je oor te horen wat de ander zegt en als de ander ook AirPods heeft kunnen jullie dit beide van elkaar horen.

#4 Steminsolatie: beter te verstaan bij bellen

De AirPods Max 2 ondersteunt ook stemisolatie voor tijdens het bellen. Stemisolatie zorgt ervoor dat jouw stem geïsoleerd wordt van je omgevingsgeluid, waardoor alleen jouw stem opgepakt wordt door de microfoon en hoorbaar is voor je gesprekspartner. Als je dus veel belt, kunnen we ons voorstellen dat dit een nuttige toevoeging is, helemaal als je veel in rumoerige omgevingen belt.

#5 Gepersonaliseerd volume

De functie gepersonaliseerd volume op de AirPods zorgt ervoor dat de AirPods Max 2 het geluid automatisch aanpast op basis van je omgeving. Loop je dus op straat en is het nogal luidruchtig om je heen, dan wordt het volume van de muziek automatisch harder gezet. En als je dan thuis of op werk aan komt, gaat het volume automatisch zachter. De functie kijkt ook naar je luistergewoontjes: zo wordt het volume van podcasts automatisch zachter gezet dan van muziek.

Bekijk ook AirPods passen volume automatisch aan? Zo schakel je dit uit Klinkt je muziek ineens zacht en daarna weer hard? Gaat het geluid van je AirPods automatisch harder of zachter? Dan lees je hier hoe je dit vervelende probleem oplost.

#6 Gebruik AirPods Max 2 als afstandsbediening voor je camera

Sinds iOS 26 kun je de AirPods gebruiken als afstandsbediening voor de camera, zodat je een foto kunt maken door in het steeltje van een AirPod te drukken. Dankzij de H2-chip werkt dit ook bij de AirPods Max 2, simpelweg door op de Digital Crown te drukken. Je kunt dit zelf instellen in de instellingen van de AirPods Max 2.

Bekijk ook Zo gebruik je met iOS 26 de AirPods als afstandsbediening voor je camera Sinds iOS 26 kun je de AirPods gebruiken als afstandsbediening voor de camera. Daarmee herstelt Apple een aloude functie van de EarPods. Wij laten je zien wat je nodig hebt, hoe je het instelt en hoe het werkt.

#7 Siri-interacties met hoofdgebaren

Dankzij de H2-chip kun je op de AirPods Max 2 ook reageren op Siri door met je hoofd te knikken of te schudden. Als je bijvoorbeeld gebeld wordt, kan Siri de naam van de beller uitspreken en vragen of je het gesprek wil beantwoorden of niet. Wil je dit wel, knik dan twee keer met je hoofd (ja-beweging). Komt het niet uit, dan schud je gewoon twee keer (nee-beweging) om het gesprek af te wijzen. Hierdoor kun je sommige acties handsfree en zonder stem gebruiken.

Bekijk ook Siri op AirPods met hoofdbewegingen bedienen: zo werkt dat met iOS 18 Sinds iOS 18 kun je voor sommige AirPods-modellen hoofdbewegingen gebruiken om bepaalde functies te bedienen. Het gaat met name om het bedienen van enkele Siri-functies, zodat je niet hoeft te spreken.

#8 Betere ruisonderdrukking

De AirPods Max 2 heeft tot 1,5x betere actieve ruisonderdrukking dan de AirPods Max 1. Daardoor wordt er meer ruis onderdrukt, zodat er meer aandacht is voor de muziek of podcast waar je naar luistert. Apple zegt ook dat de transparantiemodus verder verbeterd is, zodat de omgevingsgeluiden die wel doorkomen een stuk natuurlijker klinken.

Conclusie AirPods Max 2 vs AirPods Max 1

Dankzij de nieuwere H2-chip komt er ineens een flink aantal nieuwe functies beschikbaar op de AirPods Max 2. Het zijn allemaal geen essentiële functies, maar ze zorgen er wel voor dat je een veel completer product hebt. Bovendien zorgt deze update ervoor dat de AirPods Max 2 weer op een lijn ligt met de andere AirPods-modellen, die al jaren voorzien zijn van H2-chip.

Of je nu voor de AirPods Max 2 moet kiezen of toch de vorige in huis moet halen, ligt er helemaal aan wat je in een hoofdtelefoon zoekt. Bel je nooit met je AirPods, wil je de vertaalfunctie niet gebruiken en zijn de huidige ruisonderdrukking en transparantiemodus voor jou voldoende, dan is er bijna geen reden om te kiezen voor de AirPods Max 2. Maar: dankzij de H2-chip is de AirPods Max 2 wel een stuk toekomstbestendiger. Apple komt regelmatig met nieuwe functies voor de AirPods-modellen, maar die functies komen tegenwoordig eigenlijk altijd alleen naar de modellen met H2-chip. Het is dan ook de verwachting dat je met de AirPods Max 2 de komende jaren nog nieuwe functies krijgt. Dat geldt niet voor de AirPods Max 1.

We vinden het momenteel niet nodig voor gebruikers van en eerdere AirPods Max om te upgraden naar een nieuwer model, omdat de verschillen daar toch te klein voor zijn in vergelijking met de hoge aanschafprijs. Het is echt alleen het overwegen waard als je nog de allereerste versie van de AirPods Max met Lightning-poort hebt en dat bijvoorbeeld nog het enige Lightning-product is dat je actief gebruikt. Je kunt dan ook meteen kiezen uit de nieuwere kleuren, die Apple in 2024 met het usb-c-model introduceerde.

Ga de AirPods Max 2 kopen als…

…je veel belt. Functies als stemisolatie en de Siri-gebaren komen goed van pas.

…je de beste actieve ruisonderdrukking wil en vaak wisselt met de transparantiemodus. De adaptieve audio is dan ideaal.

…je graag nieuwe toekomstige functies wil. De AirPods Max 2 krijgt (naar verwachting) de komende jaren nog nieuwe mogelijkheden die de eerste generatie niet krijgt.

…je nog een Lightning-versie hebt en daar vanaf wil. Je kan dan ook meteen een nieuw kleurtje kiezen.

De nieuwe AirPods Max 2 is vanaf 25 maart te bestellen.

Ga de AirPods Max 1 kopen als…