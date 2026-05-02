Nooit meer apart stofzuigen én dweilen: deze Dyson doet het tegelijk [ADV]

Schoonmaken is voor veel mensen geen favoriete bezigheid, en dat begrijpen we maar al te goed. Gelukkig brengt Dyson daar verandering in met zijn nieuwste elektrische vloerreiniger. In dit artikel lees je alles over deze handige schoonmaakhulp.

Dyson PencilWash: maakt schoonmaken een stuk gemakkelijker

Schoonmaken staat waarschijnlijk niet bovenaan je lijstje van favoriete klusjes en dat snappen we helemaal. Gelukkig maakt Dyson het een stuk makkelijker met deze nieuwe elektrische vloerreiniger: de PencilWash. Deze compacte en lichtgewicht schoonmaakhulp is speciaal ontworpen om vloeren moeiteloos nat te reinigen. Hieronder lees je alles wat je moet weten over deze handige nieuwkomer.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Dyson. Lees onze disclaimer.

Dit is wat je wilt weten over de PencilWash van Dyson

In tegenstelling tot een traditionele dweil of een stofzuiger met een losse dweilfunctie werkt de PencilWash volledig op eigen kracht. De vloerkop beweegt vanzelf vooruit, terwijl hij tegelijkertijd natte vlekken én droog vuil opneemt. Dankzij het slimme, hygiënische reinigingssysteem wordt de vloer continu met schoon water gewassen, in plaats van dat je schoonmaakt met een vervuilde dweil. Vooral voor mensen in een appartement of kleinere woning met vloeren van tegels, laminaat of vinyl is dit een interessante oplossing. Je kunt de PencilWash van Dyson tijdelijk kopen voor €299,- in plaats van €349,-. Dat betekent een korting van €50,- op deze gloednieuwe vloerreiniger.

De naam PencilWash is overigens niet zomaar gekozen. De handgreep heeft een diameter van slechts 38 millimeter en ligt daardoor prettig en comfortabel in de hand. Het gewicht dat je daadwerkelijk in je hand voelt, is ongeveer 380 gram, terwijl het totale apparaat zo’n 2,2 kilo weegt. Omdat het schoonwaterreservoir in de vloerkop is verwerkt, voelt de reiniger goed uitgebalanceerd aan en stuur je hem eenvoudig met een subtiele beweging van je pols.

Ook qua bereik scoort de PencilWash goed. De vloerkop kan tot 170 graden kantelen, waardoor je moeiteloos onder meubels zoals banken, kasten en keukeneilanden schoonmaakt zonder de kop op te tillen. Zeker in kleinere woningen of compacte studio’s, waar efficiënt gebruik van de ruimte belangrijk is, is dat een groot voordeel.

Zeg vaarwel tegen natte vlekken en stof

De PencilWash draait om een slimme microvezelroller met zo’n 64.000 filamenten per vierkante centimeter. Deze roller neemt zowel nat vuil als droog stof op, waardoor je met één beweging gemorste koffie, melk of saus verwijdert én meteen kruimels en pluisjes meeneemt. In de vloerkop zit bovendien een motor die de roller aandrijft, waardoor het apparaat zichzelf vooruit beweegt. Je hoeft dus voornamelijk alleen te sturen, in plaats van kracht te zetten.

Een ander belangrijk onderdeel is het dubbele reservoirsysteem. De PencilWash beschikt over een schoonwatertank van 300 ml en een vuilwatertank van 340 ml, beide verwerkt in de vloerkop. Het schone water wordt gebruikt om de vloer continu te reinigen, terwijl het vuile water samen met losgekomen vuildeeltjes in de aparte opvangtank terechtkomt. Bij iedere draai van de roller worden vuil en overtollig water uit de microvezel geperst. Zo maak je altijd schoon met een frisse roller en ga je niet met een natte, vieze dweil over je vloer.

Eenvoudig schakelen tussen schoonmaakmodi

De PencilWash werkt volledig draadloos dankzij een ingebouwde 4-cell lithium-ion batterij. Je hebt dus geen last van een snoer dat in de weg zit tijdens het schoonmaken. Met een volle accu kun je ongeveer 30 minuten aan de slag, wat doorgaans ruim voldoende is om een kleinere woning of appartement volledig schoon te maken. Op de handgreep zit een handig LED-display waarop je in één oogopslag de resterende batterijduur, de gekozen reinigingsmodus en eventuele meldingen voor spoelen of onderhoud ziet.

Je kunt kiezen uit twee verschillende standen. In de standaardmodus gebruikt de PencilWash een normale hoeveelheid water, ideaal voor dagelijks gebruik en lichte vervuiling. Voor hardnekkige vlekken of opgedroogd vuil is er de MAX-modus, waarbij extra water wordt afgegeven voor een intensievere schoonmaak. Zo schakel je eenvoudig tussen een snelle opfrisbeurt en een grondige reiniging. Je kunt deze Dyson PencilWash nu al in huis halen voor €349,-.