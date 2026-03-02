Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
Toon of verberg de lijst met posts
sonos-play-leak

Sonos komt binnenkort met een nieuwe draagbare speaker – dit is ‘m

Nieuws Accessoires
Sonos staat bekend om zijn goede kwaliteit speakers, hoewel het bedrijf de laatste jaren juist in zwaar weer verkeerde vanwege de vele problemen met de app. Maar nu ze de draad weer opgepakt hebben, lijkt er binnenkort ook een nieuwe Sonos Play aan te komen. Deze is nu al gelekt.
Sasha Koevoets -

Eind januari 2026 kondigde speakermaker Sonos voor het eerst in lange tijd weer eens een nieuw product aan. Daarbij liet het bedrijf meteen weten dat er in de komende periode meer nieuwe Sonos-apparaten zouden volgen en inmiddels lijkt het erop dat die volgende aankondigingen niet lang meer op zich laten wachten.

‘Sonos Play wordt nieuwe draagbare speaker’

Sonos lijkt binnenkort een nieuwe draagbare speaker aan de line-up toe te voegen. Op de Canadese website van Best Buy verscheen kortstondig een nog onaangekondigde Sonos-speaker onder de naam Sonos Play. Het gaat om een compacte, draagbare speaker met Bluetooth en AirPlay 2, die in het assortiment precies tussen de Sonos Roam 2 en de Sonos Move 2 in lijkt te worden gepositioneerd.

Volgens de gelekte productpagina krijgt de Sonos Play een accuduur van 24 uur, IP67-waterbestendigheid, een AUX-ingang, usb‑c‑voeding en een meegeleverde draadloze oplaadvoet. Daarmee zet Sonos duidelijk in op een speaker die je zowel thuis als onderweg kunt gebruiken: via wifi en AirPlay 2 als onderdeel van je Sonos-opstelling, en via Bluetooth als je buiten, in de tuin of op vakantie luistert. Sonos heeft de speaker nog niet officieel onthuld, maar de productpagina noemde al wel een releasedatum van 31 maart, wat erop wijst dat de onthulling niet lang meer op zich laat wachten.

sonos-play-leak

Prijs en beschikbaarheid Sonos Play

Hoewel de productpagina inmiddels is verdwenen van de Best Buy-site, lijkt het te gaan om een iets compactere versie van de Move 2, met een lus aan de achterkant om de speaker makkelijker mee te nemen. De adviesprijs zou 399,99 Canadese dollar bedragen, omgerekend grofweg €250,-. Daarmee vult de Sonos Play het gat in de line-up tussen de kleinere, goedkopere Roam 2 en de grotere, krachtigere Move 2, zowel qua formaat als qua prijs.

Voor Sonos-gebruikers met een iPhone wordt de bediening bovendien gebruiksvriendelijker: later dit jaar komen er nieuwe lockscreen-bedieningen aan, waardoor je Sonos-speakers direct vanaf het toegangsscherm kunt bedienen zonder eerst een app te hoeven openen. Als je via AirPlay luistert kan dit al, maar luister je liever via de Sonos-app, dan kan dit straks ook weer dankzij een nieuwe Live Activiteit. In combinatie met een draagbare speaker zoals de Sonos Play wordt het zo nog eenvoudiger om overal snel muziek te starten en te pauzeren.

Bekijk ook
Sonos-app

Sonos brengt iPhone-functie terug die ze drie jaar geleden nog verwijderd hadden

Sonos werkt aan het implementeren van bediening op het iPhone-toegangsscherm. Deze functie werd in de zomer van 2023 verwijderd, maar keert nu in een nieuwe vorm terug.

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

Aliro, de standaard voor slimme sloten komt eindelijk beschikbaar – in dit model
Tom by TomTom vs Flitsmeister DOT (en ONE): welk flitsapparaatje is het best?
Paniek om niks: Flitsmeister stopt niet, maar dit is er wel nieuw
Fitbit voert grote verandering door – dit moet je doen vóór eind mei 2026
Teardown van de AirTag 2 laat zien dat dit gerucht waar blijkt te zijn

Sonos

Sonos is een multiroom speakersysteem dat je bedient via een iOS-app. De speakers werken met AirPlay 2 en sommige modellen hebben een ingebouwde optionele Google Assistent. Bekende modellen zijn de Sonos One, Sonos Beam, Sonos Arc, Sonos Era-speakers en de samenwerking met IKEA.
Sonos Arc zwart met Sub
Alles over de speakers van Sonos Sonos-speakers met AirPlay 2 en Siri gebruiken Sonos-deals Review: Sonos Ray Review: Sonos Roam Review: Sonos Beam 2021 Sonos Roam vs Sonos Move Sonos Era 300 review Sonos Era 100 review Sonos Sub mini review Sonos Arc review

Ook interessant

Sonos-app

Sonos brengt iPhone-functie terug die ze drie jaar geleden nog verwijderd hadden

Nieuws 2 reacties
Sonos Amp Multi

Sonos kondigt eerste nieuwe product sinds tijden aan – en later dit jaar volgt er nog meer

Nieuws
Apple TV met Siri Remote 2e generatie.

Zo kun je op de Apple TV speakers selecteren en het geluid dempen

Tips
iPhone 11 groen onderkant.

Trucje: zo klinken de speakers van je iPhone luider

Tips
Sonos Era 100 in de keuken

Zo goedkoop was de Sonos Era 100 nog nooit

Deals
Sonos Cover

Zo gebruik je Sonos-speakers met AirPlay 2 en Siri

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.