Sonos staat bekend om zijn goede kwaliteit speakers, hoewel het bedrijf de laatste jaren juist in zwaar weer verkeerde vanwege de vele problemen met de app. Maar nu ze de draad weer opgepakt hebben, lijkt er binnenkort ook een nieuwe Sonos Play aan te komen. Deze is nu al gelekt.

Eind januari 2026 kondigde speakermaker Sonos voor het eerst in lange tijd weer eens een nieuw product aan. Daarbij liet het bedrijf meteen weten dat er in de komende periode meer nieuwe Sonos-apparaten zouden volgen en inmiddels lijkt het erop dat die volgende aankondigingen niet lang meer op zich laten wachten.

‘Sonos Play wordt nieuwe draagbare speaker’

Sonos lijkt binnenkort een nieuwe draagbare speaker aan de line-up toe te voegen. Op de Canadese website van Best Buy verscheen kortstondig een nog onaangekondigde Sonos-speaker onder de naam Sonos Play. Het gaat om een compacte, draagbare speaker met Bluetooth en AirPlay 2, die in het assortiment precies tussen de Sonos Roam 2 en de Sonos Move 2 in lijkt te worden gepositioneerd.

Volgens de gelekte productpagina krijgt de Sonos Play een accuduur van 24 uur, IP67-waterbestendigheid, een AUX-ingang, usb‑c‑voeding en een meegeleverde draadloze oplaadvoet. Daarmee zet Sonos duidelijk in op een speaker die je zowel thuis als onderweg kunt gebruiken: via wifi en AirPlay 2 als onderdeel van je Sonos-opstelling, en via Bluetooth als je buiten, in de tuin of op vakantie luistert. Sonos heeft de speaker nog niet officieel onthuld, maar de productpagina noemde al wel een releasedatum van 31 maart, wat erop wijst dat de onthulling niet lang meer op zich laat wachten.

Prijs en beschikbaarheid Sonos Play

Hoewel de productpagina inmiddels is verdwenen van de Best Buy-site, lijkt het te gaan om een iets compactere versie van de Move 2, met een lus aan de achterkant om de speaker makkelijker mee te nemen. De adviesprijs zou 399,99 Canadese dollar bedragen, omgerekend grofweg €250,-. Daarmee vult de Sonos Play het gat in de line-up tussen de kleinere, goedkopere Roam 2 en de grotere, krachtigere Move 2, zowel qua formaat als qua prijs.

Voor Sonos-gebruikers met een iPhone wordt de bediening bovendien gebruiksvriendelijker: later dit jaar komen er nieuwe lockscreen-bedieningen aan, waardoor je Sonos-speakers direct vanaf het toegangsscherm kunt bedienen zonder eerst een app te hoeven openen. Als je via AirPlay luistert kan dit al, maar luister je liever via de Sonos-app, dan kan dit straks ook weer dankzij een nieuwe Live Activiteit. In combinatie met een draagbare speaker zoals de Sonos Play wordt het zo nog eenvoudiger om overal snel muziek te starten en te pauzeren.