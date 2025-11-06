Dit zijn de 21 nieuwe smart home-producten van IKEA: van goedkope lampen tot sensoren

Afgelopen zomer kondigde IKEA al aan dat ze vol in gingen zetten op Matter en Thread en vandaag wordt de volgende stap aangekondigd. De volledige line-up van IKEA’s nieuwe smart home-producten is onthuld, met in totaal maar liefst 21 verschillende producten. Ze hebben allemaal twee dingen met elkaar gemeen: ze zijn gebouwd voor Matter-over-Thread én hebben een heel laag prijskaartje.

IKEA’s Matter-over-Thread line-up

Voor deze reeks aan nieuwe producten heeft IKEA de focus gelegd op een drietal categorieën: verlichting, sensoren en bediening. Dit zijn al de categorieën waar IKEA nu al diverse handige accessoires voor heeft. De verlichting heeft de nieuwe naam KAJPLATS en bestaat in totaal uit elf varianten. De verschillen onderling hebben te maken met het aantal lumen (de helderheid van de lamp), de vorm, het soort licht (wittinten of gekleurd en wit) en het type fitting. Zo komen er nieuwe E27-lampen met een diameter van 60mm, met zowel kleur en wit als alleen wittinten. Er komen ook nieuwe E14-lampen en GU10-spotjes. Tot slot brengt IKEA een reeks decoratieve lampen uit voorzien van transparant glas, met verschillende fittingen en diameters.

De prijs van de lampen in euro’s is nog niet bekend, maar de nieuwe KALPLATS-verlichting zou tussen de £4 en £9 kosten. Dat komt neer op tussen de €4,50 en €10,20. Dat is zelfs iets goedkoper dan de huidige TRADFRI-lampen.

E27/E26 – standard globe shape, 60 mm diameter Colour and white spectrum, 1 055 lm – colour-changing White spectrum, 470 lm – dimmable White spectrum, 1 055 lm – dimmable White spectrum, 1 521 lm – dimmable

P45 E14* – compact profile, 45 mm diameter White spectrum, 470 lm – dimmable White spectrum, 806 lm – dimmable Colour and white spectrum, 806 lm – colour-changing

GU10 – directional spotlight Colour and white spectrum, 470 lm – colour-changing White spectrum, 575 lm – dimmable

Clear-glass decorative bulbs – white spectrum only (dimmable) E14* – 470 lm clear glass E27 standard globe (60 mm diameter) – 470 lm clear glass E27 large globe (95 mm diameter) – 810 lm clear glass



In totaal komen er ook vijf verschillende slimme sensoren. De MYGGSPRAY is een bewegingssensor voor zowel binnen als buiten, waarmee je lampen automatisch aan kan laten gaan. De MYGGBETT is een raam/deursensor, ter vervanging van de huidige PARASOLL. Deze kun je bij een raam of deur bevestigen, zodat je weet of een deur open is. Je kan ook meldingen krijgen zodra een raam of deur geopend wordt. De TIMMERFLOTTE, die eerder al gelekt was, is een nieuwe temperatuur- en luchtvochtigheidssensor. Deze is rond en heeft een display van LED-lampjes, waarmee je de waardes kan aflezen.

De ALPSTUGA is een luchtkwaliteitssensor. Deze meet CO2 en luchtdeeltjes (zogenaamde PM2.5), maar ook de temperatuur en luchtvochtigheid. Het is een alles-in-1-sensor en is daardoor ook wat duurder dan de rest. Hij ziet eruit als een wekker, met een LED-display om de waardes aan te geven. De laatste sensor is de KLIPPBOK, ter vervanging van de huidige BADRING. Dit is een watersensor die je waarschuwt voor lekkages.

De MYGGSPRAY, MYGGBETT en KLIPPBOK gaan zo’n £7 per stuk kosten (€7,95), terwijl je voor de TIMMERFLOTTE £5 (€5,70) moet gaan betalen. De ALPSTUGA is zoals gezegd het duurste, met een prijs van rond de £25 (€28,40).

MYGGSPRAY – Bewegingssensor voor binnen en buiten

– Bewegingssensor voor binnen en buiten MYGGBETT – Raam/deursensor, ter vervanging van de PARASOLL

– Raam/deursensor, ter vervanging van de PARASOLL TIMMERFLOTTE – Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor

Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor ALPSTUGA – Luchtkwaliteitssensor (CO2 en PM2.5), meet ook temperatuur en luchtvochtigheid

– Luchtkwaliteitssensor (CO2 en PM2.5), meet ook temperatuur en luchtvochtigheid KLIPPBOK – Waterlekkagesensor

Tot slot komt IKEA nog met een aantal afstandsbedieningen en een nieuwe slimme stekker. De BILRESA, die ook al eerder gelekt was, is een afstandsbediening met twee knoppen. Er is ook een variant met scrollwieltje en een set van drie exemplaren in de kleuren groen, rood en beige. Je kan hierbij kiezen tussen drie versies met dubbele knoppen of scrollwieltje. De GRILLPLATS is de nieuwe slimme stekker, als een soort opvolger op de INSPELNING. Deze nieuwe GRILLPLATS lijkt op de vorige en meet ook het energieverbruik, maar werkt dus met Matter en Thread. De knoppen kosten rond de £3 en £4.

BILRESA remote control met dubbele knoppen –

– BILRESA remote control met scrollwiel –

– BILRESA Remote Control Kits – Set van drie gekleurde knoppen (groen, rood en beige), in variant met dubbele knoppen of scrollwiel

Set van drie gekleurde knoppen (groen, rood en beige), in variant met dubbele knoppen of scrollwiel GRILLPLATS smart plug – Slimme stekker meet ook het energieverbruik

In Europa zouden alle nieuwe producten nog deze maand beschikbaar moeten komen. Het kan zijn dat sommige producten pas op een wat later moment verkrijgbaar zijn.

IKEA Home Smart-app en DIRIGERA-hub zijn er klaar voor

Sinds kort is de DIRIGERA-hub in combinatie met de nieuwste versie van de IKEA Home Smart-app geschikt voor alle nieuwe producten. De DIRIGERA-hub is namelijk een volwaardige Matter Controller en een Thread Border Router. Dat betekent dat je ook andere Thread-accessoires van andere merken kan koppelen aan de DIRIGERA-hub. Je kunt de DIRIGERA-hub bovendien deel laten uitmaken van je bestaande Thread-netwerk van bijvoorbeeld je Apple TV of HomePod (mini). Je hebt hiervoor de netwerkgegevens nodig.

Van het HomeKit Thread-netwerk kun je die helaas niet zo makkelijk achterhalen, maar het gaat automatisch als je een Thread-apparaat van derden (dat al aan HomeKit gekoppeld is) probeert te verbinden in de IKEA Home Smart. De DIRIGERA-hub wordt vervolgens automatisch aan je bestaande HomeKit Thread-netwerk toegevoegd, wat zorgt voor een betrouwbare verbinding. Ook kunnen de apparaten dan makkelijker met elkaar communiceren.