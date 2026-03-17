Wanneer komt iOS 26.4 uit, de volgende grote iPhone-update? De AirPods Max 2 verklapt het (bijna)

iOS 26.4 is een aankomende grote update voor de iPhone, waar talloze nieuwe functies en kleine veranderingen aan toegevoegd zijn. Maar wanneer kan jij de update downloaden? Dat lees je hier.
Lange tijd hadden we de hoop dat iOS 26.4 de grote update zou zijn waarin Apple de beloofde nieuwe Siri met Apple Intelligence zou toevoegen, maar dat is helaas niet het geval. Dat betekent gelukkig niet dat de update dodelijk saai wordt. Er zitten zelfs behoorlijk wat nieuwe functies en handige verbeteringen in. Normaal gesproken brengt Apple deze iOS xx.4-update in maart uit, maar dit jaar zou dat zomaar iets anders kunnen zijn.

iOS 26.4 datum: dit is wanneer hij komt

Op de pagina over de AirPods Max 2 zegt Apple dat voor sommige functies, zoals adaptieve audio en de gespreksdetectie, een iPhone, iPad of Mac vereist is met respectievelijk iOS 26.4, iPadOS 26.4 en macOS Tahoe 26.4. Deze updates zijn nu nog als beta beschikbaar, maar moeten dus voor het publiek beschikbaar zijn zodra de AirPods Max 2 in de winkels ligt. De pre-order voor de AirPods Max 2 begint op 25 maart, maar de daadwerkelijke release is pas ergens begin april.

Dat betekent dat iOS 26.4 (en de andere gelijkwaardige updates) uiterlijk begin april beschikbaar zal zijn. Dat is dus iets later dan normaal, want normaal gesproken brengt Apple de updates in maart uit. Zo verscheen iOS 16.4 op 27 maart 2023, kwam iOS 17.4 op 6 maart 2024 uit en werd iOS 18.4 op 31 maart 2025 uitgebracht.

Bekijk ook
iOS 26 functies

Meer dan 20 nieuwe functies en verbeteringen: dit is er allemaal nieuw in iOS 26.4

iOS 26.4 is de volgende grote update voor je iPhone. In iOS 26.4 komen er diverse nieuwe functies en veranderingen, die wij hier voor je op een rij gezet hebben.

Er is ook nog een kans dat Apple iOS 26.4 eind maart nog uitbrengt, maar dan moet Apple wel enigszins haast gaan maken. Momenteel zijn we bij de vierde beta, maar het is de verwachting dat er nog wel een beta komt met daarin ondersteuning voor de AirPods Max 2. Dan volgt er nog een Release Candidate, met meestal een week later de uiteindelijke release. Als Apple de vijfde beta overslaat en deze week nog de Release Candidate uitbrengt, dan is een release van iOS 26.4 eind maart goed haalbaar.

Hoe dan ook, de release van iOS 26.4 is ergens rond eind maart of begin april 2026. Tot die tijd kun je de beta van iOS 26.4 installeren, ook als publieke testers. Lees ook ons overzicht van functies voor iOS 26.4.

Bekijk ook
iOS 26 beta

Apple brengt vierde beta van iOS 26.4 uit: dit zit erin

De nieuwste beta van iOS 26.4 en iPadOS 26.4 is uit. De komende tijd gaat Apple weer regelmatig nieuwe beta’s uitbrengen en hier lees je wat erin komt.

'iOS 27 brengt geen grote Liquid Glass-verandering, maar Apple wil wel deze veelgevraagde functie'
Apple brengt twee nieuwe updates uit voor oudere iPhones en iPads: snel updaten voor de beste beveiliging
Meer dan 20 nieuwe functies en verbeteringen: dit is er allemaal nieuw in iOS 26.4
Deze 8 nieuwe emoji komen met iOS 26.4 naar je iPhone (maar eentje missen we nog)
Apple brengt vierde beta van iOS 26.4 uit: dit zit erin

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26 Nieuw voor de Telefoon-app in iOS 26 iOS 26 installeren doe je zo Bugs en problemen in iOS 26

Ook interessant

iOS 26 functies

Meer dan 20 nieuwe functies en verbeteringen: dit is er allemaal nieuw in iOS 26.4

Deze 8 nieuwe emoji komen met iOS 26.4 naar je iPhone (maar eentje missen we nog)

iOS 26 beta

Apple brengt vierde beta van iOS 26.4 uit: dit zit erin

iOS 26 Update

Apple brengt iOS 26.3.1 en iPadOS 26.3.1 uit: support voor nieuwe Studio Display’s en meer

iMessage tekstopmaak en effecten

iOS 26.4 test end-to-end-encryptie voor RCS-berichten (maar wanneer kunnen wij het gebruiken?)

Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Video’s via CarPlay afspelen wordt straks mogelijk: nieuwe verwijzingen in iOS 26.4 gevonden

