Wanneer komt iOS 26.4 uit, de volgende grote iPhone-update? De AirPods Max 2 verklapt het (bijna)

iOS 26.4 is een aankomende grote update voor de iPhone, waar talloze nieuwe functies en kleine veranderingen aan toegevoegd zijn. Maar wanneer kan jij de update downloaden? Dat lees je hier.

Lange tijd hadden we de hoop dat iOS 26.4 de grote update zou zijn waarin Apple de beloofde nieuwe Siri met Apple Intelligence zou toevoegen, maar dat is helaas niet het geval. Dat betekent gelukkig niet dat de update dodelijk saai wordt. Er zitten zelfs behoorlijk wat nieuwe functies en handige verbeteringen in. Normaal gesproken brengt Apple deze iOS xx.4-update in maart uit, maar dit jaar zou dat zomaar iets anders kunnen zijn.

iOS 26.4 datum: dit is wanneer hij komt

Op de pagina over de AirPods Max 2 zegt Apple dat voor sommige functies, zoals adaptieve audio en de gespreksdetectie, een iPhone, iPad of Mac vereist is met respectievelijk iOS 26.4, iPadOS 26.4 en macOS Tahoe 26.4. Deze updates zijn nu nog als beta beschikbaar, maar moeten dus voor het publiek beschikbaar zijn zodra de AirPods Max 2 in de winkels ligt. De pre-order voor de AirPods Max 2 begint op 25 maart, maar de daadwerkelijke release is pas ergens begin april.

Dat betekent dat iOS 26.4 (en de andere gelijkwaardige updates) uiterlijk begin april beschikbaar zal zijn. Dat is dus iets later dan normaal, want normaal gesproken brengt Apple de updates in maart uit. Zo verscheen iOS 16.4 op 27 maart 2023, kwam iOS 17.4 op 6 maart 2024 uit en werd iOS 18.4 op 31 maart 2025 uitgebracht.

Er is ook nog een kans dat Apple iOS 26.4 eind maart nog uitbrengt, maar dan moet Apple wel enigszins haast gaan maken. Momenteel zijn we bij de vierde beta, maar het is de verwachting dat er nog wel een beta komt met daarin ondersteuning voor de AirPods Max 2. Dan volgt er nog een Release Candidate, met meestal een week later de uiteindelijke release. Als Apple de vijfde beta overslaat en deze week nog de Release Candidate uitbrengt, dan is een release van iOS 26.4 eind maart goed haalbaar.

Hoe dan ook, de release van iOS 26.4 is ergens rond eind maart of begin april 2026. Tot die tijd kun je de beta van iOS 26.4 installeren, ook als publieke testers. Lees ook ons overzicht van functies voor iOS 26.4.