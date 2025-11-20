Matter krijgt eindelijk ondersteuning voor camera’s: dit is er nieuw in de smart home-standaard

Goed nieuws voor de smart home-standaard Matter: er komt eindelijk ondersteuning voor videocamera's. Het is misschien wel de belangrijkste categorie die nog ontbrak.

Toen de Matter-standaard in 2022 van start ging, was dat nog met een beperkt aantal accessoires en productcategorieën. De meest standaard categorieën waren inbegrepen (zoals knoppen, sensoren, stekkers en lampen), maar de meer geavanceerdere categorieën werden nog niet ondersteund. Dat maakte het voor zowel gebruikers als fabrikanten nog steeds ingewikkeld om veel soorten producten te gebruiken en met elkaar te laten communiceren. Vandaag heeft CSA, de organisatie achter Matter, de nieuwste versie aangekondigd. Matter 1.5 voegt na jaren wachten eindelijk ondersteuning toe voor camera’s. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

Matter werkt nu met camera’s

Dat de Matter-standaard vanaf versie 1.5 werkt met camera’s, is goed nieuws voor fabrikanten en gebruikers. Fabrikanten hoeven nu maar een standaard in te bouwen, waarna een beveiligingscamera meteen werkt met alle bekende platformen als Apple Home, Google Home en Samsung SmartThings. Cameramakers hoeven daardoor niet meer specifieke ondersteuning in te bouwen voor alle losse systemen, wat de ontwikkeling makkelijker zou moeten maken. Voor gebruikers betekent dit (hopelijk) dat er op termijn ook meer aanbod komt en dat het dus niet uitmaakt welk smart home-systeem je gebruikt, zolang de camera maar met Matter werkt.

Voor camera’s ondersteunt Matter het bekijken van live video en audio via de WebRTC-technologie, inclusief support voor communicatie via de camera. Dat betekent dus dat je via de app van je smart home-platform op de iPhone kan communiceren via de camera. Dat is vooral handig bij deurbellen. Er is ondersteuning voor zowel lokale toegang als toegang op afstand. Functies als detectie- en privacyzones zijn ook inbegrepen, evenals pan & tilt-bediening (zodat je een camera op afstand kan draaien en kantelen) en diverse opslagmogelijkheden voor het bewaren van camerabeelden. De Matter-standaard kan daardoor overweg met zowel lokale opslag (bijvoorbeeld met een SD-kaartje in de camera zelf) als met cloudopslag.

Matter ondersteunt camera voor binnen en buiten, camera’s met spotlamp, babyfoons, draai- en kantelbare camera’s en deurbellen. Het maakt niet uit hoe de camera verbinding maakt, want zowel wifi als ethernet en POE (power-over-ethernet) worden ondersteund. Het is niet nodig om nieuwe modellen van dergelijke smart home-camera’s uit te brengen, want in principe kunnen fabrikanten met terugwerkende kracht Matter-support toevoegen. Het is echter aan de fabrikant zelf om dat wel of niet te doen.

Er is echter ook een aantal dingen die de Matter-standaard niet voor z’n rekening neemt als het gaat om camera’s. Hoewel de Matter-standaard ondersteuning biedt voor opslag, regelt Matter dit niet helemaal zelf. De fabrikant en het smart home-platform moeten dus zelf ondersteuning inbouwen voor het opslaan van beelden. Ook het afspelen van clips moet door het platform en de fabrikant zelf ingebouwd worden, evenals het analyseren van beelden en het uitvoeren van automatiseringen op basis van wat de camera ziet. Denk aan het geven van een melding als er een bepaald gezicht herkend wordt. Gezichtsherkenning is ook geen onderdeel van de Matter-support voor camera’s.

Voordat een camera met Matter opnames kan bewaren in HomeKit, moet er dus wel gebruik worden gemaakt van HomeKit Secure Video. Het is aan Apple om HomeKit Secure Video mogelijk te maken voor Matter-camera’s.

Meer vernieuwingen in Matter 1.5

Matter 1.5 biedt ook verbeteringen voor eerder toegevoegde categorieën. Alles wat te maken heeft met open en sluiten is samengevoegd in de categorie Closures. Denk aan raambekleding (jaloezieën, gordijnen), maar ook luifels, poorten en garagedeuren. Deze werkten al via Matter, maar is in versie 1.5. uitgebreid. Het is voor fabrikanten makkelijker om diverse manieren van bewegingen te implementeren. Zo sluit het ene rolgordijn van boven naar beneden en de ander weer van onder naar boven. Sommige raambekleding sluit je doordat deze kantelen. De implementatie daarvan is binnen de Closures-categorie versimpeld. Daardoor is ook de bediening ervan voor gebruikers makkelijker, zo belooft de Matter-organisatie.

Ook komt er ondersteuning voor bodemsensoren voor in de tuin. Dergelijke sensoren meten vocht- en waterniveau, zodat bijvoorbeeld automatisch de toevoer open of dichtgezet kan worden. Matter ondersteunt al langer irrigatiesystemen en waterkranen en in combinatie met de nieuwe bodemsensoren zijn er binnen het Matter-ecosysteem geavanceerdere automatiseringen mogelijk.

Tot slot biedt Matter 1.5 nog nieuwe functies op het gebied van energiebeheer. Zo kunnen slimme apparaten die informatie over energietarieven doorkrijgen, dit doorgeven naar andere apparaten binnen het Matter-systeem. Op die manier kan er een duidelijkere berekening gemaakt worden over je energiekosten en daar eventueel het gebruik op aanpassen.

Wat betekent dit voor HomeKit?

Nu de Matter-standaard officieel camera’s ondersteunt, is het nu aan Apple om support voor Matter 1.5 in te bouwen in HomeKit en de Woning-app. Er gaan meestal maanden overheen voordat Apple een nieuwe Matter-versie ondersteunt, dus we verwachten pas dat het in een latere update van iOS 26 (of misschien pas bij iOS 27) toegevoegd wordt aan de Woning-app.

Als voorbeeld: ondersteuning voor robotstofzuigers met Matter in de Woning-app volgde ook pas in voorjaar 2025, terwijl de Matter 1.2-versie van najaar 2023 al ondersteuning bood voor robotstofzuigers. Matter ondersteunt bovendien nog diverse andere categorieën (zoals huishoudelijke apparaten) die in HomeKit en de Woning-app nog steeds niet ondersteund worden.

Voor 2026 wordt verwacht dat Apple veel nieuwe smart home-producten gaat aankondigen, waaronder het langverwachte smart home-display, een nieuwe HomePod mini en een nieuwe Apple TV. Er gaan ook al lange tijd geruchten over een eigen smart home-camera van Apple.