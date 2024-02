The New Look

Let op: pas vanaf woensdag 14 februari te zien. Biografische dramaserie van Todd A. Kessler waarin modeontwerper Christian Dior (Ben Mendelsohn) na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe kledinglijn bedenkt en daarbij te maken krijgt met andere modeontwerpers uit zijn tijd. Maisie Williams speelt zijn zus Catherine.

De streaming videodiensten kunnen geen genoeg krijgen van moedeontwerpers. Na Coco Chanel: Unbuttoned (BBC), Cristóbal Balenciaga (Disney+) en Kaiser Karl (Disney+) is nu Apple TV+ aan zet met The New Look. En ook hier belooft er weer een hoop drama uit te breken rondom een modeicoon. We zien hoe ontwerper Christian Dior en zijn tijdgenoten proberen om de horror van de Tweede Wereldoorlog door te komen en de grondslagen te leggen voor de nieuwe mode. Die tijdgenoten zijn Coco Chanel, Pierre Balmain en Cristóbal Balenciaga, dus daarmee is de cirkel weer rond.

Bekijken: The New Look op Apple TV+

Bekijk ook ons overzicht van Apple TV+ shows die voorjaar 2024 te zien zullen zijn.