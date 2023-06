Apple's Vision Pro-headset biedt geen ondersteuning voor meerdere gebruikersprofielen. Maar Apple heeft wel aan een gastmodus gedacht, zodat een vriend of familielid het ook kan proberen. Zo werkt het.

Apple Vision Pro gastmodus

Als je begin volgend jaar de Vision Pro hebt aangeschaft, is de kans groot dat je overspoeld wordt door verzoekjes van huisgenoten, vrienden en bekenden die het ook eens willen proberen. Dat kan: Apple heeft hiervoor een speciale gastmodus toegevoegd. De eigenaar van de Vision Pro maakt een eigen account aan en kan de headset met Optic ID (irisscanner) ontgrendelen. Voor tijdelijke gastgebruikers werkt het op een iets andere manier.



Vision Pro door anderen laten gebruiken

Met de gastmodus kunnen anderen de Vision Pro van iemand anders gebruiken om bijvoorbeeld films en websites te bekijken. De eigenaar bepaalt of er een gastmodus aanwezig is. Ook kan de eigenaar een wachtwoord aanmaken, zodat de gast bepaalde apps of instellingen te zien krijgt, zonder dat daar Optic ID voor nodig. Ook kan de gast de persoonlijke data van de eigenaar niet inzien.

Dit blijkt allemaal uit de Vision Pro SDK die sinds deze week verkrijgbaar is. Het was al langer bekend dat er een gastmodus aanwezig was (zie ons overzicht van minder bekende Vision Pro-details), maar hoe het werkt wordt nu pas echt goed zichtbaar.

Zo kun je als eigenaar je verborgen en verwijderde foto’s achter een Optic ID-slotje zetten, zodat anderen ze niet te zien krijgen. Ook zijn er meerdere scans nodig voor mensen met een bril, net zoals je Face ID met brillen en gezichtsmaskers kunt instellen. De eerste geluksvogels die een Vision Pro op hun neus kunnen zetten zijn de ontwikkelaars die vanaf juli zich kunnen aanmelden voor een Vision Pro developerkit. Daarnaast zijn er sessies in Londen, München en diverse steden wereldwijd, waar je kunt leren om apps voor Vision Pro te maken.