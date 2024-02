De Vision Pro is vanaf nu officieel verkrijgbaar in de VS. Bekijk deze 12 video's met handige Vision Pro-tips en leer de headset kennen!

Vision Pro-tips: bekijk deze 12 video’s

Apple heeft nieuwe reclamespot genaamd ‘First-Timer’. Daarin zien we hoe gemakkelijk het is om de Vision Pro in gebruik te nemen. “Apple Vision Pro is zo eenvoudig te bedienen met je ogen, handen en stem”, zegt Apple. “Het is alsof je al weet hoe je het moet gebruiken.” Mocht je toch nog wat moeite hebben om de headset onder de knie te krijgen, dan heeft Apple nu een reeks video’s uitgebracht via het supportkanaal. Daarin wordt uitgelegd hoe de Instellingen-app, het Bedieningscentrum, de Gastmodus en dergelijke functies werken.

Grappig detail: de man wordt volledig genegeerd wordt door de vrouw die zich in dezelfde kamer bevindt.

Voorafgaand aan de pre-order was er alleen een Guided Tour, die gebruikers op weg hielp. Daardoor was er niet zoveel om potentiële kopers duidelijk te maken wat ze nou eigenlijk konden verwachten als ze de $3.499,- kostende headset zouden kopen. De eerste indrukken van de media waren namelijk ook nogal summier en de uitgebreidere reviews zijn nog maar een paar dagen geleden verschenen.

Op het YouTube-kanaal van Apple Support kun je deze video’s aantreffen:

We noemden al even de Guided Tour die Apple heeft uitgebracht. Deze maakt goed duidelijk wat je zoal met de headset kunt doen:

Eerder bracht Apple onderstaande ‘Hello’-reclamespot uit.

Er was ook een korte teaser, die deed terugdenken aan de allereerste iPhone-reclamespot.