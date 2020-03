‘Apple Kaarten wordt reisgids met aanbevelingen voor leuke plekjes’

Google doet het al

Concurrent Google Maps heeft lokale gidsen (Local Guides) om mensen te helpen de leuke plekjes te zoeken. Dit zijn vrijwillige medewerkers, die niet bij Google in dienst zijn en gratis werken voor de zoekgigant. Er zitten dan ook geen verplichtingen aan. Je krijgt op het tabblad Verkennen suggesties te zien om bijvoorbeeld restaurants te bezoeken. Maar er zijn bij Google ook thema’s, zoals gebouwen van de Amsterdamse School, zodat je een rondwandeling kunt maken. Apple Kaarten heeft iets soortgelijks nog niet.



Aanbevelingen in Apple Kaarten

De vacature van Apple is inmiddels weggehaald, maar werd vannacht al wel door veel mensen gezien. Er stond in dat Apple iemand zoekt voor “een gloednieuwe contentcategorie in het Apple Maps-team”. Deze medewerker wordt contentcurator, zodat mensen hun omgeving beter leren kennen en plekken ontdekken die ze kunnen bezoeken. Er moet “spannende en uitnodigende redactionele content worden geschreven, zodat Maos-gebruikers hun wereld kunnen ontdekken. Of dat nu lokaal is, of een geweldige vakantie aan het plannen zijn.”

Om kans te maken op deze baan moet je een onverzadigbare drang hebben om nieuwe plekken te ontdekken en erover te vertellen. Je moet ook kennis hebben van lekker eten, reizen en shoppen. Dat klinkt niet als de ideale baan voor een doorsnee techie, maar het kan dé droombaan zijn voor iemand die graag reist. Behalve dan, dat je het werk moet uitvoeren van achter je bureau.

Het zou iets kunnen opleveren dat lijkt op de Vandaag-pagina in de App Store. Deze bevat redactionele content over apps. In Apple Kaarten zou iets soortgelijks getoond kunnen worden, maar dan op basis van nuttige plekken. Nu gebruikt Apple nog informatie van Yelp, Tripadvisor en Wikipedia om informatie te geven over bezienswaardigheden en restaurants.

Ter vergelijking, zo ziet het er in Google Maps uit: