Apple gaat voor een bedrag van maximaal 500 miljoen dollar schikken met gebruikers, vanwege het trager maken van iPhones. In 2017 werd er een collectieve rechtszaak gestart in de VS en nu is het voorlopige schikkingsvoorstel naar buiten gekomen.

Schikking vanwege tragere iPhones

Amerikaanse consumenten kunnen 25 dollar per iPhone ontvangen, als compensatie voor het trager maken van hun toestel. Het bedrag kan nog wijzigen, afhankelijk van het aantal claims. Apple zal minimaal 310 miljoen en maximaal 500 miljoen dollar uitkeren, zo staat in de voorlopige overeenkomst. Helaas hebben we er in Nederland niet zoveel aan. In Nederland dreigde de Consumentenbond wel met juridische stappen vanwege het trager maken van iPhones, maar heeft daar uiteindelijk niets mee gedaan. Wel zou de Consumentenbond bij Apple om opheldering hebben gevraagd, maar kreeg geen antwoord.



Ook boete in Frankrijk

In andere landen waren lokale initiatieven succesvoller. Zo legde de Franse mededingingsautoriteit Apple begin februari een boete van 25 miljoen euro op, omdat het bedrijf iPhones met opzet trager had gemaakt, zonder gebruikers daarvan op de hoogte te brengen. Apple liet weten de boete van 25 miljoen euro te betalen. De Franse mededingingsautoriteit vond dat Apple zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende marktpraktijken, omdat gebruikers niet op de hoogte waren gesteld dat een iOS-update hun toestel trager zou maken. Het ging specifiek om de updates naar iOS 10.2 en iOS 11.2.

Het Amerikaanse schikkingsvoorstel is openbaar, maar moet nog wel door een Amerikaanse rechter bekrachtigd worden. De consumenten die zich bij de rechtszaak hadden aangesloten, lijken enthousiast: hun advocaten noemen het een “eerlijk, redelijk en adequaat” voorstel. Vijf Amerikanen spanden de collectieve rechtszaak aan, meteen nadat het gebeuren aan het licht kwam. Eén van de pijnpunten was dat Apple er niet over had gecommuniceerd.

Deze toestellen komen in aanmerking

Wil je in aanmerking komen voor de vergoeding, dan zul je Amerikaans bezitter moeten zijn van de volgende toestellen met iOS 10.2.1 of nieuwer:

iPhone 6 en 6 Plus

iPhone 6s en 6s Plus

iPhone 7 en 7 Plus

iPhone SE

Apple bevestigde in december 2017 dat oudere iPhones bewust trager waren gemaakt, als de accu slijtage ging vertonen. Dit moest voorkomen dat het toestel plotseling zou uitvallen. Apple ontkent in het voorstel iets fout te hebben gedaan, maar wil met de schikking verdere rechtszaken voorkomen. Met de functie Batterijconditie kun je kijken of jouw iPhone-accu minder presteert en of het toestel bewust wordt vertraagd. Het is dus niet bedoeld om je te dwingen een nieuw toestel te kopen. Als je wilt kun je de functie uitschakelen, zodat je toestel weer net zo snel is als voorheen.

Apple stak gebruikers een helpende hand toe door een jaar lang korting te geven op batterijvervanging. Dit gold wereldwijd, dus ook in Nederland en België. Mensen met een iPhone 6 en nieuwer konden hier gebruik van maken.

Bekijk ook Zo werkt 'Batterijconditie' op de iPhone Met de functie 'Batterijconditie' kun je zien wat de conditie en maximale capaciteit van je batterij is. Je kan hier ook het vertragen van je iPhone uitschakelen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de gevolgen zijn van een vertraagde iPhone.

Is jouw iPhone traag geworden om andere redenen, dan vind je mogelijk de oplossing in onderstaand artikel.