Moment Pro Camera-app alleen nog op iOS

Moment trekt de stekker uit de geavanceerde camera-app voor Android en zal voortaan alleen nog apps voor iOS maken. Het is eigenlijk wel te begrijpen waarom: het bedrijf zegt dat ze niet de capaciteit hebben om de verschillende camerasystemen op alle Android-smartphones bij te houden. Elke fabrikant heeft andere camera-hardware en iedereen maakt een andere variant van Android, waardoor het lastig is om te weten welke camerafuncties beschikbaar zijn, laten de makers weten.

“Het resultaat is een willekeurige lijst van compatibiliteit, waarbij elke telefoon andere functies heeft in de app. Het probleem wordt bij elke nieuwe versie van Android erger, vanwege alle eigen aanpassingen van de telefoonmakers.”



Bij de iPhone is het lekker makkelijk: daar heb je maar met een beperkte reeks toestellen te maken die bovendien bijna allemaal op de nieuwste iOS-versie draaien. Moment Pro Camera werkt overigens ook nog op iOS 11 en 12 voor mensen met een ouder toestel. Je kunt met de app allerlei instellingen van de camera aanpassen, zodat je de foto of video precies kunt maken zoals je wilt.

Voor ons als iPhone-gebruikers is de aankondiging van Moment alleen maar gunstig. Het bedrijf heeft nu extra tijd voor de iOS-app en zal de komende tijd enkele nieuwe iOS-apps gaan uitbrengen. Ze geven aan dat ze Apple’s platform robuuster vinden en het meer mogelijkheden biedt om aan coole nieuwe functies te werken. Moment zal daarbij de nadruk leggen op functies waar gebruikers echt om vragen.

Nieuwe app RTRO

Eén van die nieuwe apps is RTRO, een app die we in de rubriek App Gemist afgelopen weekend hebben uitgeroepen tot onze app van de week. alleen op de iPhone te gebruiken is en die allerlei vintage-filters bevat. Je kan in de app korte filmpjes maken tot 60 seconden, waarbij je tussentijds kan pauzeren. Doordat het om korte filmpjes gaat, kun je ze makkelijk delen via Instagram of TikTok. Je kan ook tussentijds wisselen van lens.

Hoe het met de hardwareproducten van Moment verder gaat is nog onzeker. Moment maakt hoezen waar je externe lenzen aan kunt bevestigen, zowel voor de iPhone als voor toestellen zoals OnePlus, Samsung Galaxy en Google Pixel. Die zullen waarschijnlijk ook van de markt verdwijnen.