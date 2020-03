Met Shortcutify kun je allerlei diensten zoals Spotify, Todoist en Google Maps integreren in je eigen opdrachten via de Opdrachten-app.

Met Siri Shortcuts en de Opdrachten-app is heel veel mogelijk. Er zijn al veel apps die werken met Siri Shortcuts, zodat je taken kan automatiseren en apps aan elkaar kan koppelen. Maar niet alle apps werken ermee samen. Zo werkt bijvoorbeeld Spotify niet standaard met Siri Shortcuts, want hij ondersteunt alleen de standaard mogelijkheden van Siri. Met Shortcutify breidt je de mogelijkheden van deze en vele andere diensten uit.



Shortcutify: diensten combineren in Siri Shortcuts

De maker van Shortcutify is ongeveer een half jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van de app. Begin februari werd de app door Apple uit de App Store verwijderd, waardoor het er slecht uit zag voor het project. Nu is er toch goed nieuws, want Shortcutify is nu in de App Store beschikbaar. Om te beginnen ondersteunt de app zeven verschillende diensten: Spotify, Google Maps, LIFX, Todoist, Sightengine, Airtable en Coinbase. Vooral de eerste vier zijn interssant, omdat die het meest toegankelijk zijn.

Dankzij Shortcutify kun je deze diensten als taak invoegen in je eigen opdrachten. Je speelt bijvoorbeeld een bepaald nummer in Spotify af, waarna je LIFX-lampen automatisch een bepaalde kleur aannemen. Of je start een navigatie als je een taak aan een Todoist-project toegevoegd hebt. Je moet Shortcutify dan ook zien als een soort IFTTT-light. Met de vele reeds bestaande taken in de Opdrachten-app kun je de taken van Shortcutify eenvoudig combineren tot vele ingewikkelde automatiseringen.

Dit is een greep van de taken die ondersteund worden:

Spotify: Zoek en speel af, activeer herhaal-modus, speel Spotify URI/URL, haal huidige track op

Google Maps: Haal navigatie op

LIFX: Activeer scene, zet lamp aan/uit, stel lichtkleur en -sterkte in

Todoist: Haal projecten op, voeg project toe, haal project taken op, voeg snel een taak toe

De ontwikkelaar belooft dat dat er in de toekomst meer diensten aan de app toegevoegd worden. Het instellen van de diensten doe je via de Shortcutify-app, terwijl je de opdrachten zelf gewoon maakt in de Opdrachten-app. Om in te loggen in de diensten heb je soms een API-key nodig. In de app wordt per dienst uitgelegd hoe je dat instelt. De ontwikkelaar belooft geen toegang te hebben tot gegevens van gekoppelde diensten, omdat de verbinding direct loopt via je apparaat en de desbetreffende diensten.

Shortcutify is gratis te gebruiken. Je kan de ontwikkelaar wel een fooi geven via een eenmalige in-app aankoop. Daarmee stimuleer je de verdere ontwikkeling van de app. Op Reddit vind je meer informatie over de app. Een waarschuwing is dat de app niet geheel zonder problemen werkt, maar het kan leuk zijn om er mee te experimenteren.