Ieder jaar in november presenteert Apple haar jaarlijkse cadeaugids en ook in 2021 mag deze niet ontbreken. Net als ieder jaar vind je daar nagenoeg het volledige Apple-assortiment ter inspiratie voor cadeaus voor de feestdagen, deze keer onderverdeeld in allerlei categorieën. Als je het wat te gek vindt om voor je partner als verrassing een MacBook Pro 2021 te kopen, heeft Apple ook wat nieuws voor je waar je helemaal niets voor hoeft te betalen.



Apple biedt templates voor eigen wenskaarten

Apple biedt als onderdeel van de cadeaugids een aantal templates aan waarmee je zelf je eigen wenskaarten kan maken. De wenskaarten maken onderdeel uit van Today at Apple, maar kun je gewoon thuis zelf maken. Het gaat in totaal om vier verschillende designs. Apple heeft hiervoor samengewerkt met diverse kunstenaars, namelijk Jocelyn Tsaih, Antti Kalevi en Hvass&Hannibal.

Via deze link kun je de wenskaarten downloaden.

Het gaat hier in feite om een Keynote-presentatie, waarin er ruimte is om je eigen foto’s, teksten en andere onderdelen toe te voegen. Je kan ook de vormen verschuiven of andere aanpassingen doen. Apple raadt het aan om dit op de iPad of Mac te doen. Op de iPad kun je ook de Apple Pencil gebruiken. Let er dus op dat je wel de Keynote-app nodig hebt.

Apple’s retourtermijn verlengd voor najaar 2021

Ook dit jaar biedt Apple voor alle aankopen een aangepaste retourtermijn. Artikelen die je bij de online Apple Store hebt gekocht en tussen 1 november 2021 en 25 december 2021 worden bezorgd, kun je tot en met 8 januari 2022 retourneren. Het gaat er dus om dat het productd na 1 november bezorgd moet zijn. Dat hoeft dus niet gelijk te zijn met de besteldatum. Als je in oktober een Apple Watch 4G gekocht hebt, maar deze pas na 1 november geleverd krijgt, heb je dus tot januari de tijd om hem terug te brengen.

Bij het retourneren krijg je je geld terug op dezelfde manier als hoe je betaald hebt. Je krijgt dus geen cadeaukaart als je je aankoop volledig met een creditcard gedaan hebt. Het is niet helemaal duidelijk of het aangepaste retourbeleid ook geldt voor de fysieke Apple Store.

Je bekijkt hier Apple’s eigen cadeaugids. Liever wat voordelige inspiratie? Bij iCulture hebben we ook onze eigen Apple Gift Guide. Daar vind je nu al allerlei cadeau-inspiratie en binnenkort werken we de cadeaugids weer bij.